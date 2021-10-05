Потрапили в засідку. У ЦАР вбили двох російських найманців із ПВК "Вагнер"

За інформацією місцевих видань, бій тривав кілька годин, поки російський бойовий вертоліт не наніс удар по бойовиках із руху "3R".

У Центральноафриканській префектурі Мамбере-Кадеї в засідку потрапили російські найманці ПВК "Вагнера". Засідку влаштували бойовики "Коаліції патріотів за зміни". Про це повідомляє Голос Америки.

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Повідомляється, що 2 жовтня російські інструктори з ПВК "Вагнера" потрапили в засідку на бронемашині. Бій тривав кілька годин, поки російський вертоліт не наніс удари по загону бойовиків. Після нанесення ударів з'ясувалося, що загинули двоє російських найманців, двоє отримали поранення. У повстанців виявилося двоє загиблих бійців.

При цьому за інформацією місцевого видання HumAngle, напад здійснили не "Коаліція патріотів за зміни", а бойовики з руху 3R (з французької повернення, відшкодування та реабілітація). Про це журналістам повідомила місцева влада.

Рух 3R вважається одним із найбільш боєздатних збройних угруповань у всій Центральноафриканській республіці. Більшість членів руху складаються з народності фулани.

Що відбувається в ЦАР?

У Центральноафриканській республіці з моменту здобуття незалежності від Франції постійно відбуваються війни. Це одна з найбідніших, але в той же час багатих на ресурси країн. У ЦАР знаходяться поклади нафти, золота, алмазів та урану. Через це території країни постійно відбуваються збройні конфлікти.

З кінця 2012 року повстанці з мусульманського угруповання "Селек" почали захоплювати міста. Влада ЦАР контролює лише 1/5 території країни. На решті території діють більше 10 різних угруповань, які воюють за владу. Також у ЦАР працює контингент миротворців ООН. Майже 200 російських найманців навчають військових центральної влади.

Нагадаємо, в лютому 2021 року найманці ПВК "Вагнера" одягли місцевих жителів ЦАР у свої футболки з написом "Wagner. Always on good side" (Вагнер. Завжди на боці добра).

Зазначимо, що прем'єр-міністр Малі звернувся до ПВК "Вагнера" після рішення Франції скоротити військовий контингент до 1-2 тисяч військових із 5 тисяч.