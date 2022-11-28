Лагерь наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР подвергся авиаудару: очевидцы насчитали 4 взрыва

Правительства Центральноафриканской Республики заявили о бомбардировке объекта сил обороны и хлопковой фабрики. По данным СМИ, это был первый авиаудар с начала гражданской войны в африканской стране, которая закончилась в 2013 году.

Related video

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неопознанный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера". Об этом говорится в заявлении правительства ЦАР в Facebook.

Лагерь солдат принадлежит российским полувоенным формированиям, власти страны называют их "союзниками". Самолет сбросил взрывчатку в городе Босангоа, жертв в результате акаки нет.

"Удар был нацелен на базу наших сил обороны, наших союзников и на хлопковую фабрику. Начато расследование, чтобы "установить ответственность", — говорится в релизе правительства.

Издание Le Monde со ссылкой на управляющего водными и лесными ресурсами в администрации Босангоа Этьена Нгеретума пишет, что самолет бомбил базу российских военных в 2:50 утра по местному времени.

"Мы слышали минимум 4 взрыва. Была ночь, поэтому самолет мы не увидели — он летел тихо с выключенными огнями", — сообщил он.

Чиновник добавил, что 2 бомбы взорвались в его саду, который находится рядом с занятой россиянами хлопчатобумажной фабрике.

"Взрывы были пугающими. Я нашел гвозди и куски железа на крыше своего дома", — заверил он.

Мэр города Пьер Денамгер подтвердил факт авианалета.

Напряженные отношения ЦАР с Чадом

Le Monde сообщило, что это был первый случай атаки самолета с начала гражданской войны в ЦАР, которая закончилась в 2013 году. Чад граничит со страной на севере с городом Босангоа, который до недавнего времени находился под контролем повстанцев.

В последние месяцы отношения между Чадом и ЦАР были крайне напряженными. Банги (столица ЦАР) обвиняет Нджамену (столица Чада) за разрешение вооруженным группам использовать свою территорию в качестве резервной базы и за предоставление убежища их главному лидеру, экс-президенту Франсуа Бозизе.

Нджамена обвинила в феврале 2022 года лидера чадских повстанцев в его обращении к "вагнеровцам" за военной помощью.

По данным СМИ, в ЦАР присутствуют сотни российских военизированных формирований. Они помогают местной армии сражаться против повстанцев.

ООН и Запад регулярно обвиняют центральноафриканских военных и ЧВК "Вагнера" в совершении преступлений против мирных жителей.

Напомним, что в октябре прошлого года в центральноафриканской префектуре Мамбере-Кадеи российские наемники из ЧВК "Вагнера" попали в засаду. Двое из них погибли, еще двое были ранены.

Фокус подробно разбирал происходящее в Центральноафриканской Республике и почему там присутствуют российские наемники.