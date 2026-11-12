Победа России уже невозможна: означает ли это, что обязательно победит Украина

ПоБеда.

Мы посмеялись над попыткой американских представителей нарисовать Путину победу, изменив границы двух украинских областей. А если подумать всерьез: какой на данный момент может быть победа России?

Что может получить Россия в худшем для нас и лучшем для себя сценарии, чтобы считать это победой? Напомню: победой в войне можно считать результат, после которого положение страны становится лучше, чем было до войны.

Итак, предположим: Украина разрушена ещё больше (её экономика и инфраструктура); убито еще больше украинцев — военных и гражданских; над этой разрушенной страной установлен оккупационный или коллаборационистский режим. Но, как показывает история Украины, помимо коллаборационистов будут и повстанцы, которые будут ослаблять власть своими акциями.

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Итак, что все это даст России, кроме дополнительного бремени для ее и без того ослабленной экономики и перегруженного режима? Компенсирует ли это российские человеческие потери (самые большие со времен Второй мировой войны)? Восстановит ли это разрушенную инфраструктуру и ослабленную экономику? Поможет ли это привлечь инвестиции для их восстановления?

Зачем Западу снимать с России санкции или, тем более, инвестировать в ее восстановление, усиливая своего и без того непосредственного врага? Чтобы прекратить войну? Да ее уже остановили — на пороге Запада.

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"Победы" прекратились: РФ не отчитываеться о захвате новых населенных пунктов с 28 октября

Российская угроза для НАТО станет гораздо более очевидной, если российская армия выйдет к границам Альянса вдоль нынешней западной границы Украины. Это вынудит хотя бы часть стран НАТО (те, которые находятся ближе всего) мобилизоваться для собственной защиты, а значит, возрастет и угроза прямого столкновения с Альянсом. А Россия еще не оправилась от изнурительной войны с Украиной.

Поддержку Пекином нынешней войны против Украины можно рассматривать, в частности, как способ постепенного ослабления России и усиления ее зависимости от Китая. Поэтому после "победы" будет лучше завершить свою миссию со слабым соседом, чем зачем-то снова усиливать его.

В мире после "победы" Россию воспринимают как страну, которой все еще боятся из-за ее преступлений в Украине, но которой именно по этой причине уже нигде не доверяют. У нее уже нет второй армии в мире, и она точно не является надежным партнером. Россия — раненый зверь, которого лучше добить, чем ждать его последних конвульсий, которые еще могут быть опасными.

Если победа — это когда после войны становится лучше, чем было до нее, то последней такой победой России стал захват Крыма: новые территории, никакого наказания и убедительный для многих в мире нарратив о "возвращении". С тех пор ее положение только ухудшалось: Донбасс не удалось захватить полностью в 2014–2022 годах, а Украину не удалось быстро покорить массированным ударом после этого.

Наша победа на сегодняшний день — это уже само отсутствие российской победы и фактическая невозможность её в будущем. До войны Россия казалась способной изменить свое положение в мире к лучшему. Теперь — нет. В этом отношении наше положение, несмотря на страшную цену, стало лучше.

Но то, что победа России уже невозможна, не гарантирует, что мы не потерпим поражения. Нам еще предстоит многое сделать, чтобы не проиграть. А затем — чтобы все-таки одержать окончательную победу.

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