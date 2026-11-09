В течение первых восьми дней ноября Министерство обороны России не сообщало о якобы захвате новых населенных пунктов в Украине.

Последний раз подобные заявления российское военное ведомство публиковало 28 октября, как показывает анализ "Милитарного".

Тогда группировка российских войск "Север" заявила о якобы захвате Алисовки в Харьковской области и Бариловки в Сумской области. Двумя днями ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Солнечное в Запорожской области силами группировки "Восток".

До этого российское военное ведомство регулярно публиковало сообщения о якобы захвате украинских населенных пунктов на различных направлениях фронта.

Наступательные операции Сил обороны

На фоне этих заявлений Силы обороны Украины проводили наступательные операции и восстанавливали контроль над территориями. В частности, в октябре Третий армейский корпус завершил операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. Она длилась с конца мая и состояла из четырёх этапов.

Видео дня

На заключительном этапе украинские военные освободили Зеленую Долину, Липовое и Колодзи в Донецкой области, вернув под свой контроль ещё 101 км² территории. В целом за время операции Силы обороны восстановили контроль над 277 км² и 16 населёнными пунктами.

Еще одно направление украинского наступления — Александровское. Операция десантно-штурмовых войск началась 29 января 2026 года и охватывает территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным командования ДШВ, по состоянию на август украинские подразделения освободили на этом направлении более 745 км² и 26 населенных пунктов. К операции также присоединились подразделения Штурмовых войск и другие компоненты Сил обороны.

8 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2026 года благодаря действиям десантно-штурмовых войск Украина освободила на Александровском направлении уже более 800 км² территории.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции 13 февраля сравнил темпы российского наступления с передвижением садовой улитки. По его словам, россияне пытаются создать образ "грозного медведя", хотя реальные результаты их продвижения свидетельствуют об обратном. Рютте высмеял успехи российской армии на фронте.

Кроме того, в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ сообщали о значительных потерях российских войск в живой силе и технике за шесть месяцев боев в Покровской агломерации. По оценке военных, количество тел погибших оккупантов на этом направлении могло бы занять всю Красную площадь. Потери россиян в боях за Покровск сравнили с площадью Красной площади.