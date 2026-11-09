"Перемоги" припинились: РФ не звітує про захоплення нових населених пунктів з 28 жовтня

Протягом перших восьми днів листопада Міністерство оборони Росії не повідомляло про нібито захоплення нових населених пунктів в Україні.

Востаннє такі заяви російське військове відомство публікувало 28 жовтня, свідчить аналіз "Мілітарного".

Тоді угруповання російських військ "Север" заявило про нібито захоплення Алісівки Харківської області та Барилівки Сумської області. Двома днями раніше Міноборони РФ повідомило про взяття під контроль села Сонячне в Запорізькій області силами угруповання "Восток".

До цього російське військове відомство регулярно публікувало повідомлення про нібито захоплення українських населених пунктів на різних напрямках фронту.

Наступальні операції Сил оборони

На тлі цих заяв Сили оборони України проводили наступальні операції та повертали контроль над територіями. Зокрема, у жовтні Третій армійський корпус завершив операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. Вона тривала з кінця травня та складалася з чотирьох етапів.

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Під час завершального етапу українські військові звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі на Донеччині, повернувши під контроль ще 101 км² території. Загалом за час операції Сили оборони відновили контроль над 277 км² та 16 населеними пунктами.

Ще один напрямок українського наступу — Олександрівський. Операція Десантно-штурмових військ розпочалася 29 січня 2026 року та охоплює частини Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними командування ДШВ, станом на серпень українські підрозділи звільнили на цьому напрямку понад 745 км² та 26 населених пунктів. До операції також долучилися підрозділи Штурмових військ та інші складові Сил оборони.

8 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом 2026 року завдяки діям десантно-штурмових військ Україна звільнила на Олександрівському напрямку вже понад 800 км² території.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції 13 лютого порівняв темпи російського наступу з рухом садового равлика. За його словами, росіяни намагаються створити образ "грізного ведмедя", хоча реальні результати їхнього просування свідчать про інше. Рютте висміяв успіхи російської армії на фронті.

Також у пресслужбі 7 корпусу ДШВ повідомляли про значні втрати російських військ у живій силі та техніці за шість місяців боїв у Покровській агломерації. За оцінкою військових, кількість тіл загиблих окупантів на цьому напрямку могла б зайняти всю Красну площу. Втрати росіян у боях за Покровськ порівняли з площею Красної площі.