Зі швидкістю равлика: генсек НАТО висміяв темпи наступу ЗС РФ в Україні (відео)

Після багаторічних і численних скарг США на те, що Європа недостатньо грошей витрачає на оборону, ситуація почала кардинально змінюватися. І всередині НАТО зараз спостерігаються "явні зрушення в мисленні".

Європа почала активніше брати на себе відповідальність за власну оборону, але після саміту в Гаазі все змінилося, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем і головою баварського уряду Маркусом Зедером на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зараз, запевняє він, союзники демонструють більшу згуртованість.

"Ми відчули явне зближення поглядів і єдність. Європа справді стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в рамках НАТО", — наголосив Рютте.

Відео дня

Не обійшов він стороною і війну Росії з Україною, зазначивши "шокуючі втрати" РФ:

"Росія зазнає величезних втрат: 35 тисяч загиблих у грудні та 30 тисяч у січні. Вони хочуть здаватися грізним ведмедем, але насправді їхнє просування нагадує рух садового равлика. Тож давайте не будемо піддаватися російській пропаганді".

Його заяви прозвучали після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, де, за його словами, союзники висловили широку підтримку збереженню і збільшенню допомоги Києву.

Він підкреслив, що тісніша співпраця між НАТО і Європейським союзом зміцнила колективні зусилля, особливо на підтримку України.

"Я думаю, що співпраця між НАТО і ЄС, ймовірно, ніколи не була такою сильною, як сьогодні", — говорив він.

За інформацією "Телеграфа", цього року конференція відбувається з 13 по 15 лютого. Організатори очікують близько 200 представників урядів з близько 120 країн, з них майже 60 глав держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 глав оборонних відомств. Також участь у зустрічі візьмуть керівники понад 40 міжнародних організацій.

На неї вже прибув президент України Володимир Зеленський. Також очікується, що її відвідає держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, у Кремлі різко відповіли на слова Рютте про загрозу війни НАТО з РФ.

Також повідомлялося, що під час свого нещодавнього візиту в Україну Рютте заявив, що НАТО підтримуватиме нашу країну в протистоянні з Російською Федерацією.