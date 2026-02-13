Зі швидкістю равлика: генсек НАТО висміяв темпи наступу ЗС РФ в Україні (відео)
Після багаторічних і численних скарг США на те, що Європа недостатньо грошей витрачає на оборону, ситуація почала кардинально змінюватися. І всередині НАТО зараз спостерігаються "явні зрушення в мисленні".
Європа почала активніше брати на себе відповідальність за власну оборону, але після саміту в Гаазі все змінилося, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем і головою баварського уряду Маркусом Зедером на Мюнхенській конференції з безпеки.
Зараз, запевняє він, союзники демонструють більшу згуртованість.
"Ми відчули явне зближення поглядів і єдність. Європа справді стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в рамках НАТО", — наголосив Рютте.
Не обійшов він стороною і війну Росії з Україною, зазначивши "шокуючі втрати" РФ:
"Росія зазнає величезних втрат: 35 тисяч загиблих у грудні та 30 тисяч у січні. Вони хочуть здаватися грізним ведмедем, але насправді їхнє просування нагадує рух садового равлика. Тож давайте не будемо піддаватися російській пропаганді".
Його заяви прозвучали після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, де, за його словами, союзники висловили широку підтримку збереженню і збільшенню допомоги Києву.
Він підкреслив, що тісніша співпраця між НАТО і Європейським союзом зміцнила колективні зусилля, особливо на підтримку України.
"Я думаю, що співпраця між НАТО і ЄС, ймовірно, ніколи не була такою сильною, як сьогодні", — говорив він.
За інформацією "Телеграфа", цього року конференція відбувається з 13 по 15 лютого. Організатори очікують близько 200 представників урядів з близько 120 країн, з них майже 60 глав держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 глав оборонних відомств. Також участь у зустрічі візьмуть керівники понад 40 міжнародних організацій.
На неї вже прибув президент України Володимир Зеленський. Також очікується, що її відвідає держсекретар США Марко Рубіо.
Нагадаємо, у Кремлі різко відповіли на слова Рютте про загрозу війни НАТО з РФ.
Також повідомлялося, що під час свого нещодавнього візиту в Україну Рютте заявив, що НАТО підтримуватиме нашу країну в протистоянні з Російською Федерацією.