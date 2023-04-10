Знову про мову. У чому рiзниця мiж русифікацією і культурною дипломатією

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"Важливим першим кроком у розробці політики та стратегії є розуміння, як саме сьогодення постало з минулого". Генерал Герберт Макмастер.

Ті, хто вважають російськомовність громадян України нормою, з якою треба просто змиритися, не хочуть бачити, що вона стала результатом тривалої політики Росії в Україні, а не просто визрівала сама по собі в силу якихось внутрішніх процесів у нашій країні. Ця російська політика не була просто культурною дипломатією з метою ширити власні надбання у світі. Русифікація була і залишається інструментом побудови і утримання російського впливу на колись завойованих теренах.

Російські армія, мова, віра — чужі в Україні, привнесені сюди з метою її завоювання і знищення. Тому з метою самозбереження українська оборонна стратегія має включати заходи їх витіснення українськими армією, мовою, вірою.

Джерело.