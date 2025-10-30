Рада отзывает с рассмотрения законопроект о снятии защиты с русского языка, — Вятрович

Верховная Рада по просьбе Кабинета министров снимает с рассмотрения на пленарном заседании правительственный законопроект №14120 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской Хартии на региональные или миноритарные языки".

Закон должен был заменить искаженный перевод Европейской Хартии региональных и миноритарных языков и вычеркнуть русский язык из числа языков, на которые распространяется действие Хартии, написал у себя в Facebook историк, бывший глава Института национальной памяти и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, этому решению якобы поспособствовало "давление неназванных российских лоббистов в Совете Европы".

"Российское лобби в Совете Европы – не новость, но украинские власти должны руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами. Этот закон, принять который парламент обязан в соответствии с решением Конституционного Суда, давно назрел и перезрел. Верховная Рада и правительство должны проявить субъектность и самоуважение, а не подвергаться давлению анонимных лоббистов российских интересов. Иначе эта власть сама невольно превращается в российских лоббистов. Мы должны наконец покончить с позорным наследием Табачника и Кивалова-Колесниченко и принять этот законопроект", – заявил депутат.

Відео дня

Законопроект №14120: второй раз по тому же пути

Глава Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что функционеры или эксперты Совета Европы якобы заставляли вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку и председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского снять этот законопроект с рассмотрения ВР.

Он напомнил, что это происходит уже второй раз. Первый раз правительство уже подавало и вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году — под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга

По его словам, таким образом "Совет Европы тянет в Украину "русский мир" и плюет на могилы жертв Холокоста и Мариуполя".

Потураев подчеркивает, что Хартию, о которой идет речь, Украина ратифицировала еще в 2003 году, однако этот документ был подлогом, поскольку у него был якобы был "намерено извращенный перевод".

"Его сделали по русскому варианту, который даже не был языком оригинала (официальные языки оригинала Хартии – английский и французский). Благодаря этому русскоязычному посредничеству произошло классическое мошенничество", – пишет он.

Депутат акцентирует внимание на том, что, согласно подлинному содержанию, Хартия защищает языки, носителями которых являются люди, находящиеся в меньшинстве, то есть помогает сохранить живые исторические родные языки тем, кому грозит забвение и потеря:

"В переведенном на русский тексте было подменено понятие – термин "minority languages" был переведен как "языки государственных меньшинств".

Если убрать из этой формулы людей (носителей языка) и говорить просто о языках меньшинств, то получится, что под защиту подпадает любой язык, не являющийся языком большинства населения страны.

"И потому – вуаля! – благодаря русскому переводу выяснилось, что в первую очередь в защите в Украине нуждается русский язык, потому что это язык меньшинства – разве не понимаете? Именно так: среди 13 языков, определенных Украиной при ратификации Хартии в 2003-м, оказался и русский, хотя он точно не является исчезающим языком. Собственно, 11 из тех 13 языков (включая русский) имели статус официальных языков в соседних государствах и явно не были под угрозой исчезновения", – говорит депутат.

В свою очередь, Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уверена, что принятие данного законопроекта снимет ряд манипуляций по русскому языку в стране, а также откроет путь к евроинтеграции.

Ранее Ивановская хотела сделать так, чтобы исполнение песен на русском языке в публичных местах трактовалось как нарушение закона о государственном языке.

