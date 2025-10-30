Рада відкликає з розгляду законопроєкт про зняття захисту з російської мови, — В'ятрович

Верховна Рада на прохання Кабінету міністрів знімає з розгляду на пленарному засіданні урядовий законопроєкт №14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональними або міноритарними мовами".

Закон мав замінити спотворений переклад Європейської Хартії регіональних і міноритарних мов і викреслити російську мову з-поміж мов, на які поширюється дія Хартії, написав у себе у Facebook історик, колишній голова Інституту національної пам'яті та народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

За його словами, цьому рішенню нібито посприяв "тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи".

"Російське лобі в Раді Європи — не новина, але українська влада повинна керуватися виключно українськими національними інтересами. Цей закон, ухвалити який парламент зобов'язаний відповідно до рішення Конституційного Суду, давно назрів і перезрів. Верховна Рада та уряд повинні проявити суб'єктність і самоповагу, а не піддаватися тиску анонімних лобістів російських інтересів. Інакше ця влада сама мимоволі перетворюється на російських лобістів. Ми повинні нарешті покінчити з ганебною спадщиною Табачника та Ківалова-Колесніченка і ухвалити цей законопроєкт", — заявив депутат.

Законопроєкт №14120: вдруге тим самим шляхом

Голова Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що функціонери або експерти Ради Європи нібито примушували віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку та голову Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського зняти цей законопроєкт із розгляду ВР.

Він нагадав, що це відбувається вже вдруге. Перший раз уряд уже подавав і змушений був відкликати цей документ у 2024 році — під тим самим тиском із Брюсселя та Страсбурга.

За його словами, у такий спосіб "Рада Європи тягне в Україну "русскій мір" і плює на могили жертв Голокосту і Маріуполя".

Потураєв наголошує, що Хартію, про яку йдеться, Україна ратифікувала ще 2003 року, однак цей документ був підробкою, оскільки в нього нібито був "навмисно перекручений переклад".

"Його зробили за російським варіантом, який навіть не був мовою оригіналу (офіційні мови оригіналу Хартії — англійська та французька). Завдяки цьому російськомовному посередництву відбулося класичне шахрайство", — пише він.

Депутат акцентує увагу на тому, що, згідно зі справжнім змістом, Хартія захищає мови, носіями яких є люди, які перебувають у меншості, тобто допомагає зберегти живі історичні рідні мови тим, кому загрожує забуття і втрата:

"У перекладеному російською тексті було підмінено поняття — термін "minority languages" було перекладено як "мови державних меншин".

Якщо прибрати з цієї формули людей (носіїв мови) і говорити просто про мови меншин, то вийде, що під захист підпадає будь-яка мова, яка не є мовою більшості населення країни.

"І тому — вуаля! — завдяки російському перекладу з'ясувалося, що насамперед захисту в Україні потребує російська мова, бо це мова меншини — хіба не розумієте? Саме так: серед 13 мов, визначених Україною під час ратифікації Хартії 2003-го, опинилася й російська, хоча вона точно не є мовою, що зникає. Власне, 11 із тих 13 мов (включно з російською) мали статус офіційних мов у сусідніх державах і явно не були під загрозою зникнення", — каже депутат.

Зі свого боку Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська впевнена, що ухвалення цього законопроєкту зніме низку маніпуляцій щодо російської мови в країні, а також відкриє шлях до євроінтеграції.

Раніше Івановська хотіла зробити так, щоб виконання пісень російською мовою в публічних місцях трактувалося як порушення закону про державну мову.

