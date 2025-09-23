Разработчики шутера ARC Raiders убрали из игры украинскую локализацию и добавили русскую (фото)

В "Швеции" разработчики обновили список локализаций игры ARC Raiders. Украинский язык исчез из перечня, зато добавлен русский. Геймеры призывают студию вернуть украинскую локализацию.

Как сообщает Dev.ua со ссылкой на Embark Studios, разработчики шутера ARC Raiders убрали украинский язык из списка доступных локализаций. Вместо этого проект получил поддержку русского.

Шведская студия Embark Studios, известная благодаря онлайн-шутеру The Finals, обновила информацию о языковой поддержке в своем новом проекте. Если раньше украинский язык присутствовал среди доступных в магазине Epic Games Store, то теперь его заменили на русский.

Летом 2025 года было подтверждено, что ARC Raiders получит украинскую локализацию на релизе. На тот момент в перечне языков отсутствовал русский. Однако во время объявления открытого бета-теста, который должен состояться с 17 по 19 октября, игроки заметили, что украинский больше не поддерживается.

Пользователь с ником bohdander обратил внимание на изменения и написал в X (Twitter), что студия убрала упоминание об украинской локализации, однако добавила русскую.

"Поэтому давайте снова активизируем комментарии под сообщением о просьбе добавить украинский язык в Steam", — отметил он.

Сообщение пользователя bohdander

В сервисе SteamDB зафиксировано, что поддержка русского языка была добавлена 15 сентября для описаний достижений, а 22 сентября она появилась в списке локализаций.

Bohdander призвал украинских геймеров оставлять обращения на форуме Steam с просьбой вернуть украинскую локализацию.

"У нас есть два официальных локализационных агентства, которые могут перевести ARC Raiders на украинский язык: SBT Localization (один из их последних проектов — Baldur's Gate 3) и UnlocTeam (они имеют опыт перевода онлайн-игр, таких как Waframe). Мы, украинские геймеры, будем рады и очень благодарны за возможность играть в ARC Raiders на родном языке!", — подчеркнул он.

Релиз многопользовательского шутера от третьего лица ARC Raiders запланирован на 30 октября. Стоимость игры в украинском регионе Steam составляет 1675 грн.

Напомним, Embark Studios основана бывшими сотрудниками DICE и входит в состав холдинга Nexon. Ранее компания выпустила проект The Finals, получивший популярность среди пользователей в жанре free-to-play.

