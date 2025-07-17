Фанаты раскритиковали патч для Ready or Not и сами вернули в игру "взрослые" сцены

Спустя всего несколько минут после выхода скандального обновления Ready or Not фанаты уже начали работать над его отменой. Тактический шутер VOID Interactive столкнулся с жесткой критикой после того, как перед выходом на консолях в нем были смягчены сцены насилия и откровенного содержания.

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Изменения нового патча включали уменьшение количества крови, удаление "взрослых" сцен и смягчение изображений жестокого обращения с детьми — по словам разработчиков, эти изменения были необходимы, чтобы избежать ошибок при синхронизации нескольких версий на разных платформах, сообщает IGN.

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Несмотря на утверждения, что изменения были незначительными, фанаты быстро заметили их и завалили страницу игры в Steam негативными отзывами. Но на этом игроки не остановились и реакция была быстрой и организованной. Через 20 минут после обновления появилась модификация игры, созданная фанатами, цель которой — отменить то, что игроки назвали "цензурой и предательством".

Мод восстановил расчленение, наготу и другие элементы, удаленные или измененные в патче для консолей. Создатели мода, построенного с использованием старых файлов и текущих элементов, первоначально разработанных VOID Interactive, четко дали понять, что не имеют никаких юридических прав на контент, но реагируют на недовольство сообщества. К концу дня мод был скачан уже почти 7000 раз.

Визуальные изменения в ключевых миссиях еще больше буквально взбесили сообщество. Сцены, в которых раньше изображались судороги жертв, были смягчены до простой потери сознания. Заложники, которые раньше были без одежды, теперь появляются в нижнем белье. Даже объективные 3д модели, связанные с деликатными темами, касающимися несовершеннолетних, были подчищены перед релизом на консолях.

Для многих давних поклонников эти изменения показались предательством суровой, непоколебимой идентичности игры — шагом, который они расценили как жертву аутентичности ради одобрения консольного рынка. Игроки напомнили слова разработчика о том, что они "не будут приукрашивать суровую и пугающую реальность будней сотрудников спецназа".

VOID Interactive попыталась успокоить ситуацию, объяснив возмущение "неправильными представлениями и дезинформацией", но ущерб уже был нанесен. Это не первая полемика, с которой сталкивается студия — ранее команда рассталась с издателем Team17 из-за запланированной миссии со стрельбой в школе, а в 2022 году столкнулась с временным закрытием после выпуска уровня, напоминающего реальную массовую стрельбу.

С его бурной историей и яростно высказывающейся фанатской базой, готовой отстаивать первозданный облик игры и возвращать его вопреки патчам, Ready or Not остается своеобразной пороховой бочкой, которая отказывалась играть по-безопасному, а ее фанаты переняли эту позицию на себя, даже когда игра вышла на консольную арену, ослабив хватку пугающего реализма.

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