Успех Grand Theft Auto VI зависит не от сюжета и перестрелок: что ожидают от нее игроки

Отсрочка выхода Grand Theft Auto VI до 2026 года вовсе не шокировала фанатов — в конце концов, Rockstar так и не показала ничего, кроме намеков на персонажей и немного мира игры. Но учитывая, как долго игроки ждали, давление растет. Дело уже совсем не только в очередной истории о преступной империи или ярких перестрелках.

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Игроки ожидают от Rockstar чего-то гораздо более захватывающего, мира, в котором можно потеряться — мира, который не только выглядит живым, но и ощущается живым. Мира, который живет. Для многих признаком успеха будут не миссии или механика, а то, сколько радости они получат от простого пребывания в игровом варианте Майами от Rockstar, сообщает Popverse.

Ездить ради удовольствия, а не ради цели

Во времена PS2 игроки тратили столько же времени на поездки по Либерти-Сити или Вайс-Сити, сколько и на выполнение миссий. Эти города были не просто фоном, они и были самой игрой. Быстрое перемещение даже не рассматривалось — зачем оно нужно, когда езда по освещенным неоном улицам или шоссе была главной достопримечательностью? Это вызов, с которым GTA VI должна справиться, считают фанаты и журналисты. Если игроки будут испытывать соблазн пропустить поездки с помощью прыжка по карте, Rockstar рискует упустить суть того, что делало предыдущие игры уникальными и по-своему волшебными.

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Атмосфера превыше всего

Стоит взглянуть правде в глаза — боевые сцены и сюжетные линии Rockstar всегда были функциональными, но редко выделялись до 4 и 5 частей. Студия действительно блещет в создании уникальных и правдоподобных миров. От пыльных равнин Red Dead Redemption 2 до сатирического разрастания Сан-Андреаса — никто не создает такие захватывающие окружения, как Rockstar. В этом с ними могли потягаться разве что Ubisoft, да и то лишь в прошлых своих творениях, так как их новые игры упустили часть прежних живых и иммерсивных миров. Теперь же планка поднята выше, чем когда-либо. И GTA VI должна предложить карту, которая дышит активностью и тончайшими деталями — места, где игроки хотят проводить время, даже если в поле зрения нет маркеров миссий.

Ностальгия по Vice City задает тон

Для многих речь идет о воссоздании того чувства, когда включаешь любимую радиостанцию и просто едешь — мимо пальм, торговых центров или выбеленных солнцем шоссе. Оригинальная Vice City точно передавала атмосферу лихих 80-х с ее синтезаторами и розовым небом. GTA VI имеет шанс воспользоваться этой ностальгией, еще больше расширив масштабы и перевоссоздав атмосферу на современный лад. Карта, охватывающая болота, города и все, что между ними, может стать идеальной игровой площадкой, но только если она наполнена значимыми видами, динамикой и событиями.

Перемещение должно быть само по себе наградой

Одного размера карты недостаточно. Если посмотреть на Spider-Man или Arkham City — игроки не пропускали локации в этих играх с открытым миром, потому что само перемещение было увлекательным. Rockstar должна внедрить эту философию в GTA VI. Будь то улучшение управляемости транспортных средств, добавление динамичных уличных событий или предложение новых способов исследования окружения, каждое путешествие по карте должно приносить удовлетворение и запоминаться. В противном случае быстрое перемещение станет слишком привлекательным для игроков, а вместе с ним начнет исчезать ощущение погружения в игру.

Графика 6 номерной части Grand Theft Auto обещает задать новую планку визуальной картинки во всей индустрии Фото: Rockstar Games

Время — это оружие, если его правильно использовать

У Rockstar еще есть два года, чтобы доработать каждую деталь. Поклонники не злятся из-за ожидания — они беспокоятся о том, окупится ли оно. Романтические сюжеты и улучшенная стрельба приветствуются как никогда, но игроки все же первоочередно хотят мир, который заставит их забыть о существовании основной истории, а возможно и мира за их окнами. В конце концов, если GTA VI сможет заставить людей часами бесцельно ездить по городу и бродить по улицам Вайс-Сити, слушая радио и не имея ничего срочного на уме, то она действительно достигнет успеха предыдущих частей и скорее всего превзойдет его в разы, задав новую планку качества для индустрии.

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