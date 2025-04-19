Владельцы GTA запатентовали новую технологию анимации: что будет в новой части игры (видео)

Компания Take-Two Interactive, которая является материнской компанией Rockstar Games и владеет серией игр GTA, зарегистрировала новый патент на технологию захвата движений и анимации. По мнению геймеров, это может изменить подход к анимации в шестой части легендарной франшизы.

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Об этом пишет MySmartPrice со ссылкой на Youtube-блогера CYBER BOI.

В документе на 88 страниц говорится о том, что новая система позволяет автоматически генерировать анимации для персонажей, независимо от роста, веса и телосложения. Такой принцип позволяет значительно расширит возможности кастомизации.

Издание пишет, что предыдущие части GTA использовали технологию захвата движения с реальными актерами. Новый подход, который соизмерим с платформой RAGE, позволяет создавать реалистичные движения персонажей без привязки к пропорциям и захвату движений, как это было раньше.

Теперь новая физика в игре позволит реалистичнее проходить миссии и взаимодействовать во вселенной GTA VI. Также игроки смогут наблюдать, как их аватары двигаются и взаимодействуют с миром GTA VI, сохраняя уникальность и реалистичность.

Ранее стало известно, что GTA VI может "сломать рынок цен" на игры. Аналитики утверждают, что шестая часть может стоить до $100 за одну копию, тогда как привычные игры в этом сегменте не превышают 70 долларов.

Впоследствии сообщалось, что Counter-Strike 2 снова побил рекорд по количеству игроков онлайн. СМИ убеждены, что вероятными причинами увеличения аудитории является не только рост стоимости цен на скины и предметы, но и возможное усиление борьбы против использования читов со стороны Valve.