Власники GTA запатентували нову технологію анімації: що буде в новій частині гри (відео)

Компанія Take-Two Interactive, яка є материнською компанією Rockstar Games і володіє серією ігор GTA, зареєструвала новий патент на технологію захоплення рухів та анімації. На думку геймерів, це може змінити підхід до анімації в шостій частині легендарної франшизи.

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Про це пише MySmartPrice з посиланням на Youtube-блогера CYBER BOI.

В документі на 88 сторінок йдеться про те, що нова система дозволяє автоматично генерувати анімації для персонажів, незалежно від зросту, ваги та статури. Такий принцип дозволяє значно розширить можливості кастомізації.

Видання пише, що попередні частини GTA використовували технологію захоплення руху з реальними акторами. Новий підхід, який співмірний з платформою RAGE, дозволяє створювати реалістичні рухи персонажів без прив'язки до пропорцій та захоплення рухів, як це було раніше.

Тепер нова фізика у грі дозволить реалістичніше проходити місії та взаємодіяти у всесвіті GTA VI. Також гравці зможуть спостерігати, як їхні аватари рухаються та взаємодіють зі світом GTA VI, зберігаючи унікальність і реалістичність.

Раніше стало відомо, що GTA VI може "зламати ринок цін" на ігри. Аналітики стверджують, що шоста частина може коштувати до $100 за одну копію, тоді як звичні ігри в цьому сегменті не перевищують 70 доларів.

Згодом повідомлялося, що Counter-Strike 2 знову побив рекорд з кількості гравців онлайн. ЗМІ переконані, що ймовірними причинами збільшення аудиторії є не лише зростання вартості цін на скіни і предмети, а й можливе посилення боротьби проти використання читів зі сторони Valve.