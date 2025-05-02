Дату выхода Grand Theft Auto 6 перенесли на год: Rockstar Games назвал причину

Новая версия GТА 6 превзойдет ожидания геймеров. Разработчику Rockstar Games нужно больше времени на поднятие уровня качества.

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Об этом сообщила пресс-служба компании 2 мая.

Компания Take-Two Interactive, владеющая студией-автором данной серии игр Rockstar Games, ранее сообщала о выходе новой GТА осенью 2025 года. Теперь точной датой выхода называют 26 мая 2026 года.

Разработчик популярной игры извинился за промедление и добавил, что потребуется больше времени на завершение ее разработки.

"Нам очень жаль, что выпуск игры состоится позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, сопровождающее релиз новой Grand Theft Auto, стали для нашей команды настоящим источником вдохновения. Благодарим вас за поддержку и терпение", — сказано в сообщении.

Rockstar Games добавила, что c каждой игрой производитель всегда стремился превзойти ожидания геймеров. В этом смысле и GТА 6 не будет исключением.

"Необходимо немного больше времени, чтобы достичь того уровня качества, которого вы ждете и по праву заслуживаете".

Релиз GTA 6 отсрочили на год: чем игра привлечет геймеров?

Журналист агентства Bloomberg Джейсон Шрайер уточняет, что перенос релиза GTA 6 на 2026 год назревал в течение нескольких месяцев. В Rockstar никто не верил в выход осенью 2025 года

"Слишком много работы, недостаточно времени. Руководство хочет избежать жесткого кризиса", — проинформировал он.

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Компьютерную версию еще не анонсировали. Возможно, она появится в течение года после выхода на консолях.

Сюжет новой GTA 6 будет проходить в вымышленном штате Леонида, аналоге американской Флориды. По размерам карта будет в два раза больше, чем в GTA 5.

Штат Леонида также напомнит архитектуру Кубы, он состоит из трех крупных городов и четырех пригородов. Геймеры смогут заходить почти во все здания.

Предыдущая часть серии игр GTA 5 вышла в сентябре 2013 года, за все время уровень ее продаж превысил 200 млн копий.

Напомним, компания Take-Two Interactive зарегистрировала патент на новую технологию анимации в играх. Шестая часть легендарной франшизы GTA может удивить пользователей.

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