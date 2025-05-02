Дату виходу Grand Theft Auto 6 перенесли на рік: Rockstar Games назвав причину

Нова версія GTA 6 перевершить очікування геймерів. Розробнику Rockstar Games потрібно більше часу на підняття рівня якості.

Related video

Про це повідомила пресслужба компанії 2 травня.

Компанія Take-Two Interactive, що володіє студією-автором цієї серії ігор Rockstar Games, раніше повідомляла про вихід нової GTA восени 2025 року. Тепер точною датою виходу називають 26 травня 2026 року.

Розробник популярної гри вибачився за зволікання і додав, що буде потрібно більше часу на завершення її розробки.

"Нам дуже шкода, що випуск гри відбудеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і хвилювання, що супроводжує реліз нової Grand Theft Auto, стали для нашої команди справжнім джерелом натхнення. Дякуємо вам за підтримку і терпіння", — сказано в повідомленні.

Rockstar Games додала, що з кожною грою виробник завжди прагнув перевершити очікування геймерів. У цьому сенсі і GTA 6 не буде винятком.

"Необхідно трохи більше часу, щоб досягти того рівня якості, на який ви чекаєте і на який по праву заслуговуєте".

Реліз GTA 6 відтермінували на рік: чим гра привабить геймерів?

Журналіст агентства Bloomberg Джейсон Шрайер уточнює, що перенесення релізу GTA 6 на 2026 рік назрівало протягом кількох місяців. У Rockstar ніхто не вірив у вихід восени 2025 року

"Занадто багато роботи, недостатньо часу. Керівництво хоче уникнути жорсткої кризи", — поінформував він.

GTA 6 вийде на PS5 і Xbox Series X|S. Комп'ютерну версію ще не анонсували. Можливо, вона з'явиться протягом року після виходу на консолях.

Сюжет нової GTA 6 відбуватиметься у вигаданому штаті Леоніда, аналогу американської Флориди. За розмірами карта буде вдвічі більшою, ніж у GTA 5.

Штат Леоніда також нагадає архітектуру Куби, він складається з трьох великих міст і чотирьох передмість. Геймери зможуть заходити майже в усі будівлі.

Попередня частина серії ігор GTA 5 вийшла у вересні 2013 року, за весь час рівень її продажів перевищив 200 млн копій.

Нагадаємо, компанія Take-Two Interactive зареєструвала патент на нову технологію анімації в іграх. Шоста частина легендарної франшизи GTA може здивувати користувачів.

Фокус писав про покращений мод Enhanced Edition для Grand Theft Auto 5. Мод підвищує реалізм гри: покращує освітлення і атмосферу в будь-яких погодних умовах.