Фанати розкритикували патч для Ready or Not і самі повернули в гру "дорослі" сцени

Лише через кілька хвилин після виходу скандального оновлення Ready or Not фанати вже почали працювати над його скасуванням. Тактичний шутер VOID Interactive зіткнувся з жорсткою критикою після того, як перед виходом на консолях у ньому було пом'якшено сцени насильства і відвертого змісту.

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Зміни нового патча включали зменшення кількості крові, видалення "дорослих" сцен і пом'якшення зображень жорстокого поводження з дітьми — за словами розробників, ці зміни були необхідні, щоб уникнути помилок під час синхронізації кількох версій на різних платформах, повідомляє IGN.

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Попри твердження, що зміни були незначними, фанати швидко помітили їх і завалили сторінку гри в Steam негативними відгуками. Але на цьому гравці не зупинилися і реакція була швидкою та організованою. Через 20 хвилин після оновлення з'явилася модифікація гри, створена фанатами, мета якої — скасувати те, що гравці назвали "цензурою і зрадою".

Мод відновив розчленування, наготу та інші елементи, видалені або змінені в патчі для консолей. Творці мода, побудованого з використанням старих файлів і поточних елементів, спочатку розроблених VOID Interactive, чітко дали зрозуміти, що не мають жодних юридичних прав на контент, але реагують на невдоволення спільноти. До кінця дня мод було завантажено вже майже 7000 разів.

Візуальні зміни в ключових місіях ще більше буквально розлютили спільноту. Сцени, в яких раніше зображувалися судоми жертв, були пом'якшені до простої втрати свідомості. Заручники, які раніше були без одягу, тепер з'являються в спідній білизні. Навіть об'єктивні 3д моделі, пов'язані з делікатними темами, що стосуються неповнолітніх, були підчищені перед релізом на консолях.

Для багатьох давніх шанувальників ці зміни здалися зрадою суворої, непохитної ідентичності гри — кроком, який вони розцінили як жертву автентичності заради схвалення консольного ринку. Гравці нагадали слова розробника про те, що вони "не прикрашатимуть сувору і лякаючу реальність буднів співробітників спецназу".

VOID Interactive спробувала заспокоїти ситуацію, пояснивши обурення "неправильними уявленнями та дезінформацією", але шкоди вже було завдано. Це не перша полеміка, з якою стикається студія — раніше команда розлучилася з видавцем Team17 через заплановану місію зі стріляниною в школі, а в 2022 році зіткнулася з тимчасовим закриттям після випуску рівня, що нагадує реальну масову стрілянину.

З його бурхливою історією і фанатською базою, яка люто висловлювала свою думку, готовою відстоювати первозданний вигляд гри та повертати його всупереч патчам, Ready or Not залишається своєрідною пороховою діжкою, яка відмовлялася грати безпечно, а її фанати перейняли цю позицію на себе, навіть коли гра вийшла на консольну арену, послабивши хватку лякаючого реалізму.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

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