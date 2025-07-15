Творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру: її амбіції подібні до Elden Ring

Stardew Valley свого часу переосмислила поняття "затишних ігор", поєднавши спокійну повсякденність рутини з емоційною глибиною стосунків. Але тепер, коли з'являються нові подробиці про Haunted Chocolatier, стає зрозуміло: Stardew Valley, можливо, була всього лише легким стартом розробника.

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Ерік "ConcernedApe" Барон нещодавно підтвердив, що світ Haunted Chocolatier буде більшим, ніж Stardew Valley, хоча залишається незрозумілим, чи означає це більше контенту, території або сюжету. Зрозуміло одне — амбіції, які стоять за цим проєктом, повідомляє The Gamer.

Haunted Chocolatier — це більше не затишний куточок, де можна розслабитися перед сном; це світ, у якому є місце для мандрівок і пригод. І для жанру, який зазвичай процвітав на невеликих, акуратних циклах і рутині, це серйозний поворот на 180 градусів.

Пост Еріка Барона, що говорить про масштаб його нової гри

Затишні ігри довгий час давали комфорт мільйонам завдяки своїй передбачуваності — ранковим справам, дружбі з сусідами в маленькому містечку, надійному ритму повсякденного життя. Навіть бойові дії в Stardew були необов'язковим доповненням. Але Haunted Chocolatier обіцяє щось більш дике. З привидами, магією та алхімією, вбудованими в основний ігровий процес, вона більше схожа на запрошення до пригоди героя, ніж на пісочницю, що дає попорпатися на грядках і обзавестися друзями. Судячи з усього, це не просто Stardew з моторошним нальотом — це зовсім інша філософія, що стоїть за переробленим геймплеєм гри.

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Це зрушення наштовхує на незвичне, але відповідне порівняння: якщо Stardew Valley, затишна гра, була б Dark Souls, то Haunted Chocolatier обіцяє стати її Elden Ring. Не за складністю, а за масштабом, тоном і творчими амбіціями. Барон не просто створює ще один унікальний і цікавий світ — він створює щось велике, загадкове і, можливо, навіть трохи лякаюче. Для шанувальників затишних, але дуже передбачуваних і монотонних ігор, це не просто захоплива новина — це безпрецедентний стрибок жанру в невідомість.

Трейлер, що демонструє ранній геймплей нової гри від ConcernedApe

Раніше Фокус писав про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5. Стали відомі терміни релізу гри на цій платформі.

Також Фокус писав про те, що в мережу витік вступний ролик Silent Hill f. Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео.