S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5: названо терміни релізу гри

Хоррор-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5 наприкінці 2025 року, через рік після виходу на ПК і Xbox Series X і S.

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Продовження легендарної гри від GSC Game World, яку спонсорує Xbox Game Studios, матиме на PS5 з повною підтримкою функцій контролера DualSense, зокрема тактильний зворотний зв'язок і адаптивні курки, повідомляє IGN.

Зазначимо, що ще в грудні минулого року компанія не планувала випускати гру для PlayStation 5.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся в листопаді минулого року, і в Steam за перший тиждень було продано понад 1,4 мільйона копій.

За інформацією ресурсу, гра вийшла з добре задокументованими помилками та проблемами, головною з яких є A-Life 2.0.

Трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

А-Life була ключовою особливістю першої гри серії S.T.A.L.K.E.R, керуючи поведінкою ШІ в ігровому світі. Ця система симуляції життя в Зоні допомагає створювати переконливий ШІ і той самий емерджентний геймплей, яким славиться франшиза.

Вона стала головною перевагою і другої частини. Але коли вийшла нова гра, виявилося, що A-Life 2.0 працює некоректно, і дехто взагалі засумнівався в її наявності.

В інтерв'ю IGN у грудні GSC пояснила, що пішло не так з A-Life 2.0 у другій грі, і пообіцяла виправити цю проблему. Відтоді вони працюють над цим, і очікується, що версія для PS5 включатиме всі останні оновлення та виправлення, які розробник випустив для версій для ПК і Xbox.

25 червня GSC Game World випустила масштабне оновлення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 приніс із собою близько трьох сотень змін: крім виправлення помилок, на гравців чекає вдосконалення геймплея, штучного інтелекту, налаштування балансу і багато іншого.

Раніше Фокус писав, що європеєць звинуватив S.T.A.L.K.E.R. 2 у "націоналізмі" через сірники.

Ми також писали, що Агату в S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграла відома українська актриса.