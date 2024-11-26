"Здається знайомою": Агату в Stalker 2 зіграла відома українська акторка (фото, відео)

Українці впізнали в героїні шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля завуча Дарину Петрівну з українського серіалу "Школа". Розробники використовували для створення персонажів технологію захоплення рухів.

Українська акторка Олена Курта зіграла героїню гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля Агату, написали S.T.A.L.K.E.R. 2 News у соцмережі X.

Про те, що одній із героїнь довгоочікуваної S.T.A.L.K.E.R. 2 від української студії GSC Game World подарувала своє обличчя українка Олена Курта, повідомляли в серпні. У вересні стало відомо, що деяких персонажів змалювали з українських акторів. Леонід Захарченко став Коршуновим, Влад Писаренко — Ріхтером, а жіночого персонажа Агату зіграла Олена Курта.

"Здається, що персонажі створені за зразком своїх акторів. Далін змальований за своїм англійським актором, а Коршунов, Ріхтер і жіночий персонаж — за українськими акторами Леонідом Захарченком, Владом Писаренком та Оленою Куртою", — написали S.T.A.L.K.E.R. 2 News.

Персонажів Stalker 2 оживляли українські актори за допомогою технології захоплення рухів Фото: Скриншот

Катсцени у грі знімали з живими акторами з використанням технології захоплення рухів на власній студії, розповідають розробники у фільмі Developer Deep Dive.

Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля українці впізнали в Агаті завуча з українського серіалу "Школа".

"Переглянув трейлер про S.T.A.L.K.E.R. 2, одна героїня здалась знайомою колись ужгородкою", — написав Володимир Токач у мережі Х.

В Агаті зі Stalker 2 впізнали завучку з українського серіалу "Школа" Фото: Скриншот

Зазначимо, акторка Олена Курта відома за роллю завуча Дарини Петрівни в українському серіалі "Школа". Вона народилася в Ужгороді, опановувала акторський фах у школі Михайла Кострова та вивчала державне управління в Національній академії державного управління при Президентові України. Зараз акторка живе в Києві.

Окрім акторства, Курта займається благодійністю та організаторською діяльністю.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ писали, що у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля з'явилася солістка The Hardkiss Юлія Саніна. В українському дубляжі персонажка Агата говорить її голосом.

Також 26 листопада український актор Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", повідомив, що подарував свій голос 23 персонажам гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.