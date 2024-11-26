"Кажется знакомой": Агату в Stalker 2 сыграла известная украинская актриса (фото, видео)

Украинцы узнали в героине шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля завуча Дарью Петровну из украинского сериала "Школа". Разработчики использовали для создания персонажей технологию захвата движений.

Украинская актриса Елена Курта сыграла героиню игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля Агату, написали S.T.A.L.K.E.R. 2 News в соцсети X.

О том, что одной из героинь долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World подарила свое лицо украинка Елена Курта, сообщали в августе. В сентябре стало известно, что некоторых персонажей срисовали из украинских актеров. Леонид Захарченко стал Коршуновым, Влад Писаренко — Рихтером, а женского персонажа Агату сыграла Елена Курта.

"Кажется, что персонажи созданы по образцу своих актеров. Далин срисован по своему английскому актеру, а Коршунов, Рихтер и женский персонаж — по украинским актерам Леониду Захарченко, Владу Писаренко и Елене Курте", — написали S.T.A.L.K.E.R. 2 News.

Персонажей Stalker 2 оживляли украинские актеры с помощью технологии захвата движений Фото: Скриншот

Катсцены в игре снимали с живыми актерами с использованием технологии захвата движений на собственной студии, рассказывают разработчики в фильме Developer Deep Dive.

После релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля украинцы узнали в Агате завуча из украинского сериала "Школа".

"Посмотрел трейлер о S.T.A.L.K.E.R. 2, одна героиня показалась знакомой когда-то ужгородкой", — написал Владимир Токач в сети Х.

В Агате из Stalker 2 узнали завуч из украинского сериала "Школа" Фото: Скриншот

Отметим, актриса Елена Курта известна по роли завуча Дарьи Петровны в украинском сериале "Школа". Она родилась в Ужгороде, овладевала актерской профессией в школе Михаила Кострова и изучала государственное управление в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Сейчас актриса живет в Киеве.

Кроме актерства, Курта занимается благотворительностью и организаторской деятельностью.

Напомним, 22 ноября СМИ писали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля появилась солистка The Hardkiss Юлия Санина. В украинском дубляже персонаж Агата говорит ее голосом.

Также 26 ноября украинский актер Григорий Бакланов, сыгравший Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", сообщил, что подарил свой голос 23 персонажам игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.