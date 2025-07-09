S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5: названы сроки релиза игры

Хоррор-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 в конце 2025 года, через год после выхода на ПК и Xbox Series X и S.

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Продолжение легендарной игры от GSC Game World, спонсируемой Xbox Game Studios, будет иметь на PS5 с полную поддержку функций контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные курки, сообщает IGN.

Отметим, что еще в декабре прошлого года компания не планировала выпускать игру для PlayStation 5.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся в ноябре прошлого года, и в Steam за первую неделю было продано более 1,4 миллиона копий.

По информации ресурса, игра вышла с хорошо задокументированными ошибками и проблемами, главной из которых является A-Life 2.0.

Трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

А-Life была ключевой особенностью первой игры серии S.T.A.L.K.E.R, управляя поведением ИИ в игровом мире. Эта система симуляции жизни в Зоне помогает создавать убедительный ИИ и тот самый эмерджентный геймплей, которым славится франшиза.

Она стала главным преимуществом и второй части. Но когда вышла новая игра, оказалось, что A-Life 2.0 работает некорректно, и некоторые вообще засомневались в ее наличии.

В интервью IGN в декабре GSC объяснила, что пошло не так с A-Life 2.0 во второй игре, и пообещала исправить эту проблему. С тех пор они работают над этим, и ожидается, что версия для PS5 будет включать все последние обновления и исправления, которые разработчик выпустил для версий для ПК и Xbox.

25 июня GSC Game World выпустила масштабное обновление к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 принес с собой около трех сотен изменений: помимо исправления ошибок, игроков ждет усовершенствование геймплея, искусственного интеллекта, настройки баланса и многое другое.

Ранее Фокус писал, что европеец обвинил S.T.A.L.K.E.R. 2 в "национализме" из-за спичек.

Мы также писали, что Агату в S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграла известная украинская актриса.