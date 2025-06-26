Вышло большое обновление для игры Stalker 2: Heart of Chornobyl — какими апдейтами порадовали разработчики (трейлер)

25 июня украинская компания GSC Game World выпустила масштабное обновление к игре Stalker 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 принес с собой около трех сотен изменений: помимо исправления ошибок, игроков ждет усовершенствование геймплея, искусственного интеллекта, настройки баланса и многое-многое другое.

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Ряд изменений в частности произошел в системе симуляции A-Life: теперь игроки могут встретить больше персонажей системы, которые отдыхают или взаимодействуют в разных местах, что усиливает реалистичность мира. Об этих и других новинках в Stalker 2: Heart of Chornobyl рассказывает Фокус по данным с игровых платформ.

О масштабном обновлении игры в частности вышел трейлер от GSC Game World.

Далее рассказываем об основных обновлениях, которые уже доступны в Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Изменения в системе манипуляции A-Life

A-Life теперь еще реалистичнее: дело в том, что персонажи игры не удаляются, когда от них удаляется главный персонаж. Жизнь в "Сердце Чернобыля" моделируется для всех персонажей.

Среди других изменений A-Life — игрок может встретить "тех самых" сталкеров, а A-Life Director больше не будет возрождать персонажей на краю визуализации.

Скриншот | обновление A-Life

ИИ и боевая система: что изменилось

В ИИ и боевой системе произошел ряд исправлений, в частности ситуации, когда прыжок-атака Химеры наносил урон еще до того, как достигал игрока. Также устранена проблема, когда Контроллер мог вне поля зрения наносить урон способностями.

Немало изменений коснулись NPC:

Скорректирована баллистика на больших расстояниях: отныне они на больших расстояниях не будут сверхточными;

Устранена проблема, когда NPC скрывались за некорректным укрытием во время боевых столкновений между собой;

Исправлена проблема, когда NPC могли "ходить на месте".

Скриншот | обновление ИИ и боевой системы

Обновление в балансе

Немало изменений произошло в балансе игры. Часть их коснулась боеприпасов для пулеметов и снайперских винтовок:

боеприпасы 762x39 MM заменены на боеприпасы 762x54 MM;

снайперские винтовки теперь используют только сверхзвуковые и бронебойные боеприпасы;

пулеметы, Mark I EMR и Triline могут использовать по умолчанию пули с легкими стальными сердечниками по умолчанию;

сверхзвуковые боеприпасы в значительно меньшей степени уменьшают запас прочности оружия.

Скриншот | обновление баланса

Другие обновления Stalker 2

Еще ряд обновлений — исправление ошибок в сюжетной линии, побочных миссиях и открытом мире.

Также среди прочего — улучшение анимационных элементов игры, звуков, описаний и поисков маршрута.

Скриншот | другие обновления

Также разработчики напомнили: "Зона постоянно эволюционирует и становится лучше". Поэтому, очевидно, обновление стало одним из шагов на пути к тому, чтобы сделать мир Stalker 2: Heart of Chornobyl еще более реалистичным и комфортным для игроков.

Отметим, что в мае трилогия видеоигры S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox и PlayStation получила бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Напомним, 12 декабря в Forbes рассказали, что по игре Stalker 2: Heart of Chornobyl хотят сделать сериал.