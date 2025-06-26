Вышло большое обновление для игры Stalker 2: Heart of Chornobyl — какими апдейтами порадовали разработчики (трейлер)
25 июня украинская компания GSC Game World выпустила масштабное обновление к игре Stalker 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 принес с собой около трех сотен изменений: помимо исправления ошибок, игроков ждет усовершенствование геймплея, искусственного интеллекта, настройки баланса и многое-многое другое.
Ряд изменений в частности произошел в системе симуляции A-Life: теперь игроки могут встретить больше персонажей системы, которые отдыхают или взаимодействуют в разных местах, что усиливает реалистичность мира. Об этих и других новинках в Stalker 2: Heart of Chornobyl рассказывает Фокус по данным с игровых платформ.
О масштабном обновлении игры в частности вышел трейлер от GSC Game World.
Далее рассказываем об основных обновлениях, которые уже доступны в Stalker 2: Heart of Chornobyl.
Изменения в системе манипуляции A-Life
A-Life теперь еще реалистичнее: дело в том, что персонажи игры не удаляются, когда от них удаляется главный персонаж. Жизнь в "Сердце Чернобыля" моделируется для всех персонажей.
Среди других изменений A-Life — игрок может встретить "тех самых" сталкеров, а A-Life Director больше не будет возрождать персонажей на краю визуализации.
ИИ и боевая система: что изменилось
В ИИ и боевой системе произошел ряд исправлений, в частности ситуации, когда прыжок-атака Химеры наносил урон еще до того, как достигал игрока. Также устранена проблема, когда Контроллер мог вне поля зрения наносить урон способностями.
Немало изменений коснулись NPC:
- Скорректирована баллистика на больших расстояниях: отныне они на больших расстояниях не будут сверхточными;
- Устранена проблема, когда NPC скрывались за некорректным укрытием во время боевых столкновений между собой;
- Исправлена проблема, когда NPC могли "ходить на месте".
Обновление в балансе
Немало изменений произошло в балансе игры. Часть их коснулась боеприпасов для пулеметов и снайперских винтовок:
- боеприпасы 762x39 MM заменены на боеприпасы 762x54 MM;
- снайперские винтовки теперь используют только сверхзвуковые и бронебойные боеприпасы;
- пулеметы, Mark I EMR и Triline могут использовать по умолчанию пули с легкими стальными сердечниками по умолчанию;
- сверхзвуковые боеприпасы в значительно меньшей степени уменьшают запас прочности оружия.
Другие обновления Stalker 2
Еще ряд обновлений — исправление ошибок в сюжетной линии, побочных миссиях и открытом мире.
Также среди прочего — улучшение анимационных элементов игры, звуков, описаний и поисков маршрута.
Также разработчики напомнили: "Зона постоянно эволюционирует и становится лучше". Поэтому, очевидно, обновление стало одним из шагов на пути к тому, чтобы сделать мир Stalker 2: Heart of Chornobyl еще более реалистичным и комфортным для игроков.
Отметим, что в мае трилогия видеоигры S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox и PlayStation получила бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.
Напомним, 12 декабря в Forbes рассказали, что по игре Stalker 2: Heart of Chornobyl хотят сделать сериал.