Создатели S.T.A.L.K.E.R. сообщили о выпуске ремастеров оригинальной трилогии: кому можно не платить

Трилогия видеоигры S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox и PlayStation получит бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition 20 мая 2025 года.

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Об этом сообщили создатели популярной серии игр GSC на своих платформах.

В Steam уже появились страницы трех ремастеров — "Тень Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти".

В частности, игры изменились визуально: создатели улучшили освещение, воду, скайбоксы и текстуры, переработали модели оружия, добавили поддержку контроллера и исправили ряд багов.

Кто уже имеет оригинальные игры или сборник Legends of the Zone, тому платить снова не надо: ремастеры добавят автоматически.

Компания-разработчик компьютерных игр GSC поделилась системными требованиями. Для комфортной игры на максималках в 1080p, подойдет GTX 1060. Для 4K потребуется уровень RTX 2080.

Низкие

Разрешение и FPS: 1080p, 60 FPS.

Процессор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB.

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальная).

Место на диске: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Высокие

Разрешение и FPS: 1080p, 60 FPS.

Процессор: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB.

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальная).

Место на диске: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 1080p (рекомендуется)

Разрешение и FPS: 1080p, 60 FPS.

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB.

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальная).

Место на диске: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 1440p

Разрешение и FPS: 1440p, 60 FPS.

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1070 Ti 8GB / AMD Radeon RX 5600 XT 8GB.

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальная).

Место на диске: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 2160p

Разрешение и FPS: 2160p, 60 FPS.

Процессор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16GB.

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальная).

Место на диске: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Игра S.T.A.L.K.E.R. Фото: GSC

Игра S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. — это серия постапокалиптических шутеров от первого лица с элементами выживания и RPG, созданная украинской студией GSC Game World. События игры происходят в альтернативной реальности в зоне вокруг Чернобыльской АЭС, где после катастрофы начали происходить паранормальные явления, появились мутанты, аномалии и артефакты.

Напомним, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар опубликовал видео с военным боем, назвав его "ответом пакистанской армии на агрессию Индии". Впрочем, "кадры уничтожения индийских самолетов", которыми он гордился, оказались фрагментом из видеоигры Arma 3.

Также Фокус писал о втором трейлере GTA 6, в котором подробно показала главных героев — Джейсона и Люсию. По сюжету, они оказываются втянутыми в неудачное ограбление, после чего вынуждены скрываться в штате Леонида, вымышленной версии штата Флорида.