Появился второй трейлер GTA 6: когда обещают релиз игры (видео)

Компания Rockstar представила второй трейлер GTA 6, в котором подробно показала главных героев — Джейсона и Люсию. По сюжету они оказываются втянутыми в неудачное ограбление, после чего вынуждены скрываться в штате Леонида, вымышленной версии штата Флорида.

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Об этом стало известно из трейлера игры на Youtube.

Как показано в трейлере, героям приходится действовать сообща, чтобы выжить в условиях масштабного заговора и давления со стороны закона. В трейлере акцент сделали на динамике между персонажами, криминальном сюжете и насыщенной визуальной стилистике солнечного юга Соединенных Штатов Америки.

Релиз игры Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а на компьютерах появится позже.

Трейлер GTA 6

Релиз GTA 6

Напомним, фанаты тяжело восприняли отсрочку даты выхода популярной игры GTA 6. В Reddit-треде по переносу релиза даже закрепили номер горячей линии для предотвращения самоубийств.

Ранее Rockstar Games извинилась перед фанатами за перенос даты выхода GTA 6 и пообещала, что она превзойдет их ожидания. Ранее выход Grand Theft Auto 6 планировали на осень 2025 года.

Фокус также писал, что группа людей уже играет в Grand Theft Auto 6. Бывший разработчик Rockstar Games Майк Йорк говорил о поисках багов перед ее официальным выпуском.

Добавим, что Александр Костылев, украинский киберспортсмен, известный как S1mple, присоединился к команде FaZe для участия в турнирах IEM Dallas и Austin Major. Он будет выступать за американскую организацию на правах аренды до завершения текущего сезона.