Один из лучших украинских киберспортсменов S1mple присоединился к американской команде FaZe

Александр Костылев, украинский киберспортсмен, известный как S1mple, присоединился к команде FaZe для участия в турнирах IEM Dallas и Austin Major. Он будет выступать за американскую организацию на правах аренды до завершения текущего сезона.

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Об этом сообщила американская киберспортивная организация FaZe.

В частности, организация обнародовала обновленный состав для ближайших соревнований. Вместе с S1mple в команду входят норвежец rain, датчанин karrigan, словак frozen и американец EliGE.

Выход на новую арену знаменует возвращение легендарного снайпера Костылева в киберспорт после паузы в его карьере. В 2023 году S1mple приостановил свои выступления за NaVi, а в 2024 году соревновался в составе Falcons.

Что известно об Александре Костылеве (S1mple)

Александр Костылев был членом команды Natus Vincere (NAVI) с никнеймом "s1mple". "Снайпер" признан лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года по версии портала HLTV.ORG.

В 2024 году один из лучших украинских киберспортсменов Александр Костылев посетил концерт российского рэпера Алишера Валеева, который известен под псевдонимом "Моргенштерн". В сети остались кадры того, как Александр Костылев зачитывает куплет одной из его песен. В каком именно городе или стране это произошло — неизвестно.

Напомним, украинская киберспортивная команда NAVI на турнире в Катовице в феврале 2025 года нанесла россиянам из Team Spirit первое поражение за двенадцать матчей. На третьей карте украинцы уступали, но смогли перевести встречу в овертайм, где и дожали соперника.