Один із найкращих українських кіберспортсменів S1mple приєднався до американської команди FaZe

Олександр Костилєв, український кіберспортсмен, відомий як S1mple, приєднався до команди FaZe для участі в турнірах IEM Dallas і Austin Major. Він виступатиме за американську організацію на правах оренди до завершення поточного сезону.

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Про це повідомила американська кіберспортивна організація FaZe.

Зокрема, організація оприлюднила оновлений склад для найближчих змагань. Разом із S1mple до команди входять норвежець rain, данець karrigan, словак frozen та американець EliGE.

Вихід на нову арену знаменує повернення легендарного снайпера Костилєва у кіберспорт після паузи в його кар’єрі. У 2023 році S1mple призупинив свої виступи за NaVi, а в 2024 році змагався у складі Falcons.

Що відомо про Олександра Костилєва (S1mple)

Олександр Костилєв був членом команди Natus Vincere (NAVI) з нікнеймом "s1mple". "Снайпера" визнано найкращим гравцем Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 і 2022 року за версією порталу HLTV.ORG.

У 2024 році один із найкращих українських кіберспортсменів Олександр Костилєв відвідав концерт російського репера Алішера Валєєва, який відомий під псевдонімом "Моргенштерн". У мережі залишилися кадри того, як Олександр Костилєв зачитує куплет однієї з його пісень. У якому саме місті чи країні це сталося — невідомо.

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда NAVI на турнірі в Катовіце в лютому 2025 року завдала росіянам із Team Spirit першої поразки за дванадцять матчів. На третій карті українці поступалися, але змогли перевести зустріч в овертайм, де й дотиснули суперника.