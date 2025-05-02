Ажиотаж вокруг переноса даты релиза GТА 6: геймеры думают о самоубийствах, — соцсети

Фанаты тяжело восприняли отсрочку выхода популярной игры GТА 6. В Reddit-треде по переносу релиза даже закрепили номер горячей линии для предотвращения самоубийств.

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Рекомендации появились в социальной сети после новостей о переносе даты релиза Grand Theft Auto.

"Если вы или кто-то из ваших знакомых думает о самоубийстве, не стесняйтесь поговорить с кем-нибудь. В США позвоните по номеру 1-800-273-8255 или отправьте сообщение "HOME" на номер 741-741", — рекомендуют пользователи.

Отметим, что геймеры-фанаты тяжело восприняли новость от студии-автора серии игр Rockstar Games о выходе GТА 26 мая 2026 года.

Один из пользователей Reddit признал, что когда услышал об этом, то упал на колени на парковке и его затрясло.

Однако другие раскритиковали такое поведение, заявив, что отсрочка релиза компьютерной игры не может быть причиной самоубийства.

"Отложите ее хоть до 2027 года. Мне все равно, если она будет лучшей из возможных игр", — написал один из комментаторов.

Напомним, Rockstar Games извинилась перед фанатами за перенос даты выхода GТА 6 и пообещала, что она превзойдет их ожидания. Ранее выход Grand Theft Auto 6 планировали на осень 2025 года.

Фокус также писал, что группа людей уже играет в Grand Theft Auto 6. Бывший разработчик Rockstar Games Майк Йорк говорил о поисках багов перед ее официальным выпуском.