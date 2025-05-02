Ажіотаж навколо перенесення дати релізу GТА 6: геймери думають про самогубства, — соцмережі

Фанати важко сприйняли відтермінування дати виходу популярної гри GTA 6. У Reddit-треді щодо перенесення релізу навіть закріпили номер гарячої лінії для запобігання самогубствам.

Related video

Рекомендації з'явилися в соціальній мережі після новин про перенесення дати релізу Grand Theft Auto.

"Якщо ви або хтось із ваших знайомих думає про самогубство, не соромтеся поговорити з ким-небудь. У США зателефонуйте за номером 1-800-273-8255 або надішліть повідомлення "HOME" на номер 741-741", — рекомендують користувачі.

Зазначимо, що геймери-фанати важко сприйняли новину від студії-автора серії ігор Rockstar Games про вихід GTA 26 травня 2026 року.

Один із користувачів Reddit зізнався, що коли почув про це, то впав на коліна на парковці і його затрясло.

Однак інші розкритикували таку поведінку, заявивши, що відтермінування релізу комп'ютерної гри не може бути причиною самогубства.

"Відкладіть її хоч до 2027 року. Мені все одно, якщо вона буде найкращою з можливих ігор", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Rockstar Games вибачилася перед фанатами за перенесення дати виходу GTA 6 і пообіцяла, що вона перевершить їхні очікування. Раніше вихід Grand Theft Auto 6 планували на осінь 2025 року.

Фокус також писав, що група людей уже грає в Grand Theft Auto 6. Колишній розробник Rockstar Games Майк Йорк говорив про пошуки багів перед її офіційним випуском.