З'явився другий трейлер GTA 6: коли обіцяють реліз гри (відео)

Компанія Rockstar представила другий трейлер GTA 6, у якому детально показала головних героїв — Джейсона та Люсію. За сюжетом вони опиняються втягнутими в невдале пограбування, після чого вимушені переховуватися в штаті Леоніда, вигаданій версії штату Флорида.

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Про це стало відомо із трейлера гри на Youtube.

Як показано у трейлері, героям доводиться діяти спільно, щоб вижити в умовах масштабної змови і тиску з боку закону. У трейлері акцент зробили на динаміці між персонажами, кримінальному сюжеті та насиченій візуальній стилістиці сонячного півдня Сполучених Штатів Америки.

Реліз гри Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року. Гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series, а на компʼютерах зʼявиться пізніше.

Трейлер GTA 6

Реліз GTA 6

Нагадаємо, фанати важко сприйняли відтермінування дати виходу популярної гри GTA 6. У Reddit-треді щодо перенесення релізу навіть закріпили номер гарячої лінії для запобігання самогубствам.

Раніше Rockstar Games вибачилася перед фанатами за перенесення дати виходу GTA 6 і пообіцяла, що вона перевершить їхні очікування. Раніше вихід Grand Theft Auto 6 планували на осінь 2025 року.

Фокус також писав, що група людей уже грає в Grand Theft Auto 6. Колишній розробник Rockstar Games Майк Йорк говорив про пошуки багів перед її офіційним випуском.

Додамо, що Олександр Костилєв, український кіберспортсмен, відомий як S1mple, приєднався до команди FaZe для участі в турнірах IEM Dallas і Austin Major. Він виступатиме за американську організацію на правах оренди до завершення поточного сезону.