Творці S.T.A.L.K.E.R. повідомили про випуск ремастерів оригінальної трилогії: кому можна не платити

Трилогія відеогри S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox та PlayStation отримає безплатне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition 20 травня 2025 року.

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Про це повідомили творці популярної серії ігор GSC на своїх платформах.

У Steam уже з'явилися сторінки трьох ремастерів — "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" і "Поклик Прип'яті".

Зокрема, ігри змінилися візуально: творці поліпшили освітлення, воду, скайбокси і текстури, переробили моделі зброї, додали підтримку контролера і виправили низку багів.

Хто вже має оригінальні ігри або збірку Legends of the Zone, тому платити знову не треба: ремастери додадуть автоматично.

Компанія-розробник комп'ютерних ігор GSC поділилася системними вимогами. Для комфортної гри на максималках у 1080p, підійде GTX 1060. Для 4K потрібно рівень RTX 2080.

Низькі

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS.

Процесор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB.

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна).

Місце на диску: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Високі

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS.

Процесор: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB.

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна).

Місце на диску: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 1080p (рекомендується)

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS.

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB.

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна).

Місце на диску: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 1440p

Роздільна здатність і FPS: 1440p, 60 FPS.

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1070 Ti 8GB / AMD Radeon RX 5600 XT 8GB.

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна).

Місце на диску: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Максимум 2160p

Роздільна здатність і FPS: 2160p, 60 FPS.

Процесор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16GB.

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна).

Місце на диску: 8 ГБ.

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64.

Гра S.T.A.L.K.E.R. Фото: GSC

Гра S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. — це серія постапокаліптичних шутерів від першої особи з елементами виживання та RPG, створена українською студією GSC Game World. Події гри відбуваються в альтернативній реальності в зоні навколо Чорнобильської АЕС, де після катастрофи почали відбуватися паранормальні явища, з’явилися мутанти, аномалії та артефакти.

Нагадаємо, міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар опублікував відео з військовим боєм, назвавши його "відповіддю пакистанської армії на агресію Індії". Втім, "кадри знищення індійських літаків", якими він пишався, виявилися фрагментом з відеогри Arma 3.

Також Фокус писав про другий трейлер GTA 6, у якому детально показала головних героїв — Джейсона та Люсію. За сюжетом, вони опиняються втягнутими в невдале пограбування, після чого вимушені переховуватися в штаті Леоніда, вигаданій версії штату Флорида.