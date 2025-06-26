Вийшло велике оновлення для гри Stalker 2: Heart of Chornobyl — якими апдейтами потішили розробники (трейлер)

25 червня українська компанія GSC Game World випустила масштабне оновлення до гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 приніс із собою близько трьох сотень змін: окрім виправлення помилок, на гравців чекає удосконалення геймплею, штучного інтелекту, налаштування балансу та багато-багато іншого.

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Низка змін зокрема відбулася у системі симуляції A-Life: тепер гравці можуть зустріти більше персонажів системи, які відпочивають або взаємодіють у різних місцях, що посилює реалістичність світу. Про ці та інші новинки у Stalker 2: Heart of Chornobyl розповідає Фокус за даними з ігрових платформ.

Про масштабне оновлення гри зокрема вийшов трейлер від GSC Game World.

Далі розповідаємо про основні оновлення, що вже доступні у Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Зміни у системі маніпуляції A-Life

A-Life відтепер ще реалістичніша: річ у тому, що персонажі гри не видаляються, коли від них віддаляється головний персонаж. Життя у "Серці Чорнобиля" моделюється для всіх персонажів.

Серед інших змін A-Life — гравець може зустріти "тих самих" сталкерів, а A-Life Director більше не відроджуватиме персонажів на краю візуалізації.

Скриншот | оновлення A-Life

ШІ та бойова система: що змінилося

У ШІ та бойовій системі відбулася низка виправлень, зокрема ситуації, коли стрибок-атака Химери завдавав шкоди ще до того, як досягав гравця. Також усунено проблему, коли Контролер міг поза межами зору завдавати шкоди здібностями.

Чимало змін торкнулися NPC:

Скориговано балістику на великих відстанях: відтепер вони на великих відстанях не будуть надточними;

Усунено проблему, коли NPC переховувалися за некоректним укриттям під час бойових зіткнень між собою;

Виправлено проблему, коли NPC могли "ходити на місці".

Скриншот | оновлення ШІ та бойової системи

Оновлення у балансі

Чимало змін відбулися у балансі гри. Частина їх торкнулася боєприпасів для кулеметів та снайперських гвинтівок:

боєприпаси 762x39 MM змінено на боєприпаси 762x54 MM;

снайперські гвинтівки тепер використовують лише надзвукові та бронебійні боєприпаси;

кулемети, Mark I EMR та Трилінійка можуть використовувати за замовчуванням, що мають легкі сталеві сердечники;

надзвукові боєприпаси значно меншою мірою зменшують запас міцності зброї.

Скриншот | оновлення балансу

Інші оновлення Stalker 2

Ще низка оновлень — виправлення помилок у сюжетній лінії, побічних місіях та відкритому світі.

Також серед іншого — покращення анімаційних елементів гри, звуків, описів та пошуків маршруту.

Скриншот | інші оновлення

Також розробники нагадали: "Зона постійно еволюціонує та стає кращою". Тому, вочевидь, оновлення стало одним із кроків на шляху до того, аби зробити світ Stalker 2: Heart of Chornobyl ще реалістичнішим та комфортнішим для гравців.

Зазначимо, що у травні трилогія відеогри S.T.A.L.K.E.R. на PC, Xbox та PlayStation отримала безплатне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Нагадаємо, 12 грудня у Forbes розповіли, що за грою Stalker 2: Heart of Chornobyl хочуть зробити серіал.