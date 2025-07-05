Гучний витік із Тихого Пагорба: у мережу опублікували вступний ролик Silent Hill f

Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео з початковими сценами гри Silent Hill f. Несанкціоноване відео, яке з'явилося на YouTube через CGMagazine, закарбувало ранні сцени гри з головною героїнею Хінако Сімідзу, яка йде вкритою туманом стежкою до святилища.

Related video

Незважаючи на сувору охорону, заборону на використання телефонів і боротьбу з витоками з приводу проєкту кліп все ж таки потрапив у мережу, що викликало питання про те, як сталося таке порушення і чи буде Konami реагувати на це судовим позовом або посиленням контролю над подібними заходами в майбутньому, повідомляє Insider Gaming.

Витік дає можливість без цензури побачити візуальний стиль Silent Hill f, даючи змогу фанатам уперше без заздалегідь підготовлених демо-версій і реклами зазирнути в гру, яка в іншому разі була б ретельно прихована від публіки під шарами маркетингу.

Незважаючи на непривабливу для розробників ситуацію, початковий прийом ролика публікою на Reddit виявився позитивним. Користувачі вивчали кожну деталь, хвалили стиль і атмосферу і навіть люди, які не грали в попередні частини заявили, що збираються купити нову гру серії на релізі.

Офіційна інформація, вже підтверджена Konami, поміщає дію гри в 1960-ті роки в Японії, у віддаленому гірському містечку Ебісугаока. Гравець керуватиме підлітком на ім'я Хінако, яка повинна битися з жахливими ворогами і переживати емоційно насичені моменти, які підготували нам розробники.

Витекше в мережу відео, таємно записане на закритій презентації Konami

Продюсер Silent Hill f Мотої Окамото раніше охарактеризував бойову систему як "унікальну", заявивши, що вона значною мірою покладатиметься на ближній бій і буде більш орієнтована на дію, ніж у минулорічному римейку Silent Hill 2. Ця деталь відповідає тону, присутньому у витоку, але не дає відповіді на питання, чи буде ця бойова система багата саме ігровим процесом, чи буде більше орієнтована на розповідь через сутички.

Раніше цього року Silent Hill f ненадовго з'явилася з позначкою "Refused Classification" (відмова в класифікації) в національному реєстрі ігор Австралії, яку пізніше було видалено і виправлено. Цей інцидент породив в Інтернеті теорії про можливу заборону контенту, пов'язаного з кривавими сценами, жахами або зображенням насильства, особливо з огляду на те, що рейтинг ESRB уже позначає гру як таку, що містить інтенсивне насильство і часткову наготу. Однак незабаром комісія заявила, що ще не бралася за оцінювання гри, поклавши край замішанням.

Розроблена Neobards Entertainment, Silent Hill f планується до випуску 25 вересня 2025 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Це перша гра серії, повністю розроблена в Японії за останнє десятиліття, зі сценарієм Ryukishi07 і музикою композитора Акіри Ямаоки, який повернувся до роботи над серією.

Ryukishi07 є автором візуальних новел, таких як "Коли плачуть цикади" (Higurashi no Naku Koro ni). Його стиль відомий похмурою атмосферою і психологічними аспектами, що, як очікується, буде відображено і в Silent Hill f.

Як і у випадку з більшістю витоків, відео може не відображати остаточного вигляду гри, але воно підкреслює проблему, що повторюється в індустрії: як строго контрольовані маркетингові плани можуть бути зруйновані одним незгодним учасником і смартфоном. Який вплив це матиме на майбутні публічні презентації Silent Hill f або на зміни в підході Konami до доступу преси, поки невідомо.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про холодний прийом Assassin's Creed Shadows японськими гравцями. Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.