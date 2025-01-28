Японці не оцінили Assassin's Creed Shadows: що виріжуть з гри

Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.

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В Японії гра Assassin's Creed: Shadows, яка має вийти в середині березня, зазнала цензури з боку сертифікаційної комісії країни, пише Eurogamer.

Компанію Ubisoft зобов'язали випустити японську версію гри, в якій буде недоступне обезголовлення ворогів або ж відрізання їхніх кінцівок. Грі також буде присвоєно віковий рейтинг Z (18+) з боку японської організації Computer Entertainment Rating Organisation (CERO).

"Що стосується відмінностей у контенті між європейською, американською та японською версіями ігор, Assassin's Creed: Shadows, що продається в Японії, матиме деякі відмінності в ігровому контенті, щоб відповідати правилам сертифікаційної організації", — повідомили в Ubisoft.

"У налаштуваннях буде прибрано можливість вмикати та вимикати ампутацію голови й кінцівок ворогів", — додали розробники.

Річ у тім, що у всіх версіях гри є можливість відключити занадто жорстокі сцени. Але в Японії таки опції будуть заблоковані, а кінцівки ворогів залишаться на своїх місцях.

Також Ubisoft довелося змінити зовнішній вигляд "ампутованої поверхні тіла", щоб зробити її більш реалістичною.

"Звучання деяких японських голосів, включених у європейську та американську версії, було змінено", — повідомили в Ubisoft без додаткових пояснень.

Японська сертифікаційна комісія завжди була дуже педантичною в питанні насильства у відеоіграх. Приміром, з проблемою ампутації кінцівок також зіткнулися розробники таких ігор, як Call of Duty: Black Ops і Dead Space Remake. Останньому взагалі було відмовлено у випуску.

Ще торік японський керівник EA підняв це питання, коли японській версії Stellar Blade присвоїли більш "м'який" рейтинг, попри демонстрацію відрубаних кінцівок.

"Що відбувається, CERO? Ви не допустили Dead Space, тому що в грі були показані різані рани і відрубані частини тіла, але в Stellar Blade все це є, а також нутрощі, виставлені напоказ. І все це з рейтингом D (17+)", — обурився керівник EA в Японії Шон Ногучі.

Нагадаємо, розробник Ubisoft оприлюднив системні вимоги до "заліза" перед виходом Assassin's Creed Shadows.