Японцы не оценили Assassin's Creed Shadows: что вырежут из игры

Сертификационная комиссия страны обязала Ubisoft внести изменения в игру и присвоила игре высокий возрастной рейтинг.

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В Японии игра Assassin's Creed: Shadows, которая должна выйти в середине марта, подверглась цензуре со стороны сертификационной комиссии страны, пишет Eurogamer.

Компанию Ubisoft обязали выпустить японскую версию игры, в которой будет недоступно обезглавливание врагов или же отрезание их конечностей. Игре также будет присвоен возрастной рейтинг Z (18+) со стороны японской организации Computer Entertainment Rating Organisation (CERO).

"Что касается различий в контенте между европейской, американской и японской версиями игр, продаваемая в Японии Assassin's Creed: Shadows будет иметь некоторые различия в игровом контенте, чтобы соответствовать правилам сертификационной организации", — сообщили в Ubisoft.

"В настройках будет убрана возможность включать и выключать ампутацию головы и конечностей врагов", — добавили разработчики.

Дело в том, что во всех версиях игры присутствует возможность отключить слишком жестокие сцены. Но в Японии таки опции будут заблокированы, а конечности врагов останутся на своих местах.

Также Ubisoft пришлось изменить внешний вид "ампутированной поверхности тела", чтобы сделать ее мнее реалистичной.

"Звучание некоторых японских голосов, включенных в европейскую и американскую версии, было изменено", — сообщили в Ubisoft без дополнительных объяснений.

Японская сертификационная комиссия всегда была очень щепетильна в вопросе насилия в видеоиграх. К примеру, с проблемой ампутации конечностей также столкнулись разработчики таких игр, как Call of Duty: Black Ops и Dead Space Remake. Последнему вообще было отказано в выпуске.

Еще в прошлом году японский руководитель EA поднял этот вопрос, когда японской версии Stellar Blade был присвоен более "мягкий" рейтинг, несмотря на демонстрацию отрубленных конечностей.

"Что происходит, CERO? Вы не допустили Dead Space, потому что в игре были показаны резанные раны и отрубленные части тела, но в Stellar Blade все это есть, а также внутренности, выставленные напоказ. И все это с рейтингом D (17+)", — возмутился руководитель EA в Японии Шон Ногучи.

Напомним, разработчик Ubisoft обнародовал системные требования к "железу" перед выходом Assassin's Creed Shadows.