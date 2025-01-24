Системные требования для Assassin's Creed Shadows: у кого пойдет игра

Разработчик Ubisoft обнародовал системные требования к "железу" перед выходом Assassin's Creed Shadows.

Related video

Компания Ubisoft опубликовала системные требования к ПК для предстоящей игры Assassin's Creed Shadows, пишет PC Gamer.

Системные требования для Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

Минимальные требования:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS

Визуальные настройки: Низкие

Процессор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

Видеокарта: Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 5700 8 ГБ/ Intel® Arc™ A580 8 ГБ (REBAR включен)

Рекомендуемые требования:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

Процессор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR включен)

Стандартная трассировка лучей

Минимум:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS

Визуальные настройки: Высокие

Процессор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR включен)

Рекомендуемые:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и Масштабирование: 1440P при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

Процессор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon ™ RX 7800 XT 16 ГБ

Расширенная трассировка лучей

Высокие:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440p при 60 FPS

Визуальные настройки: Ультра

Процессор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4080 16 ГБ

Экстремальные:

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS

Визуальные настройки: Ultra

Процессор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24 ГБ

Отмечается, что Ubisoft пока не предоставила никакой информации о том, какой потребуется объем свободной памяти на SSD для установки игры.

Напомним, разработчик игр Ubisoft снова отложил выход своей новой игры в жанре экшен-RPG с открытым миром Assassin’s Creed Shadows. Ожидается, что игра выйдет 20 марта, вместо 14 февраля, как предполагалось ранее.