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Системные требования для Assassin's Creed Shadows: у кого пойдет игра
Злата Зорина
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Разработчик Ubisoft обнародовал системные требования к "железу" перед выходом Assassin's Creed Shadows.
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Компания Ubisoft опубликовала системные требования к ПК для предстоящей игры Assassin's Creed Shadows, пишет PC Gamer.
Минимальные требования:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS
- Визуальные настройки: Низкие
- Процессор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
- Видеокарта: Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 5700 8 ГБ/ Intel® Arc™ A580 8 ГБ (REBAR включен)
Рекомендуемые требования:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- Процессор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
- Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR включен)
Стандартная трассировка лучей
Минимум:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- Процессор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
- Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR включен)
Рекомендуемые:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и Масштабирование: 1440P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- Процессор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
- Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon ™ RX 7800 XT 16 ГБ
Расширенная трассировка лучей
Высокие:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440p при 60 FPS
- Визуальные настройки: Ультра
- Процессор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
- Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4080 16 ГБ
Экстремальные:
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS
- Визуальные настройки: Ultra
- Процессор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
- Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24 ГБ
Отмечается, что Ubisoft пока не предоставила никакой информации о том, какой потребуется объем свободной памяти на SSD для установки игры.
Напомним, разработчик игр Ubisoft снова отложил выход своей новой игры в жанре экшен-RPG с открытым миром Assassin’s Creed Shadows. Ожидается, что игра выйдет 20 марта, вместо 14 февраля, как предполагалось ранее.