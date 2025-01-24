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Системні вимоги для Assassin's Creed Shadows: у кого піде гра
Злата Зоріна
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Розробник Ubisoft оприлюднив системні вимоги до "заліза" перед виходом Assassin's Creed Shadows.
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Компанія Ubisoft опублікувала системні вимоги до ПК для майбутньої гри Assassin's Creed Shadows, пише PC Gamer.
Мінімальні вимоги:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та масштабування: 1080P за 30 FPS
- Візуальні налаштування: Низькі
- Процесор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
- Відеокарта: Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 5700 8 ГБ/ Intel® Arc™ A580 8 ГБ (REBAR увімкнено)
Рекомендовані вимоги:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та масштабування: 1080P за 60 FPS
- Візуальні налаштування: Високі
- Процесор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
- Відеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR увімкнено)
Стандартне трасування променів
Мінімум:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та масштабування: 1080P за 30 FPS
- Візуальні налаштування: Високі
- Процесор: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
- Відеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 ГБ/ Intel® Arc™ B580 12 ГБ (REBAR увімкнено)
Рекомендовані:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та Масштабування: 1440P за 60 FPS
- Візуальні налаштування: Високі
- Процесор: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
- Відеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon™ RX 7800 XT 16 ГБ
Розширене трасування променів
Високі:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та масштабування: 1440p за 60 FPS
- Візуальні налаштування: Ультра
- Процесор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
- Відеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4080 16 ГБ
Екстремальні:
- Роздільна здатність/FPS з використанням динамічної роздільної здатності та масштабування: 4K за 60 FPS
- Візуальні налаштування: Ultra
- Процесор: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
- Відеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24 ГБ
Зазначається, що Ubisoft поки що не надала жодної інформації про те, який знадобиться обсяг вільної пам'яті на SSD для встановлення гри.
Нагадаємо, розробник ігор Ubisoft знову відклав вихід своєї нової гри в жанрі екшен-RPG з відкритим світом Assassin's Creed Shadows. Очікується, що гра вийде 20 березня, замість 14 лютого, як передбачалося раніше.