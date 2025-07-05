Громкая утечка из Тихого Холма: в сеть опубликовали вступительный ролик Silent Hill f

Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео с начальными сценами игры Silent Hill f. Несанкционированное видео, которое появилось на YouTube через CGMagazine, запечатлело ранние сцены игры с главной героиней Хинако Симидзу, идущей по покрытой туманом тропе к святилищу.

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Несмотря на строгую охрану, запрет на использование телефонов и борьбу с утечками по поводу проекта клип все же попал в сеть, что вызвало вопросы о том, как произошло такое нарушение и будет ли Konami реагировать на это судебным иском или ужесточением контроля над подобными мероприятиями в будущем, сообщает Insider Gaming.

Утечка дает возможность без цензуры увидеть визуальный стиль Silent Hill f, позволяя фанатам впервые без заранее подготовленных демо версий и рекламы заглянуть в игру, которая в противном случае была бы тщательно скрыта от публики под слоями маркетинга.

Несмотря на непритяную для разработчиков ситуацию, изначальный прием ролика публикой на Reddit оказался положительным. Пользователи изучали каждую деталь, хвалили стиль и атмосферу и даже люди, которые не играли в предыдущие части заявили, что собираются купить новую игру серии на релизе.

Официальная информация, уже подтвержденная Konami, помещает действие игры в 1960-е годы в Японии, в отдаленном горном городке Эбисугаока. Игрок будет управлять подростком по имени Хинако, которая должна сражаться с чудовищными врагами и переживать эмоционально насыщенные моменты, которые подготовили нам разработчики.

Утекшее в сеть видео, тайно записанное на закрытой презентации Konami

Продюсер Silent Hill f Мотои Окамото ранее охарактеризовал боевую систему как "уникальную", заявив, что она будет в значительной степени полагаться на ближний бой и будет более ориентирована на действие, чем в прошлогоднем ремейке Silent Hill 2. Эта деталь соответствует тону, присутствующему в утечке, но не дает ответа на вопрос, будет ли эта боевая система богата именно игровым процессом или будет больше ориентирована на повествование через схватки.

Ранее в этом году Silent Hill f ненадолго появилась с пометкой "Refused Classification" (отказ в классификации) в национальном реестре игр Австралии, которая позже была удалена и исправлена. Этот инцидент породил в Интернете теории о возможном запрете контента, связанного с кровавыми сценами, ужасами или изображением насилия, особенно с учетом того, что рейтинг ESRB уже отмечает игру как содержащую интенсивное насилие и частичную наготу. Однако вскоре комиссия заявила, что еще не приступала к оценке игры, положив конец замешательствам.

Разработанная Neobards Entertainment, Silent Hill f планируется к выпуску 25 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Это первая игра серии, полностью разработанная в Японии за последнее десятилетие, с сценарием Ryukishi07 и музыкой композитора Акиры Ямаоки, который вернулся к работе над серией.

Ryukishi07 является автором визуальных новелл, таких как "Когда плачут цикады" (Higurashi no Naku Koro ni). Его стиль известен мрачной атмосферой и психологическими аспектами, что, как ожидается, будет отражено и в Silent Hill f.

Как и в случае с большинством утечек, видео может не отражать окончательный вид игры, но оно подчеркивает повторяющуюся проблему в индустрии: как строго контролируемые маркетинговые планы могут быть разрушены одним несогласным участником и смартфоном. Какое влияние это окажет на будущие публичные презентации Silent Hill f или на изменения в подходе Konami к доступу прессы, пока неизвестно.

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