Что происходит с Mass Effect 5: в Electronic Arts официально прокомментировали ситуацию

Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

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Корпорация Electronic Arts, в своем недавнем заявлении сообщила, что BioWare готов сосредоточиться на разработке Mass Effect 5. При этом, в EA также добавили, что некоторые сотрудники из BioWare были переведены в другие подразделения, так как команде "не требуется поддержка всей студии" для разработки космической RPG, пишет Games Radar+.

"В соответствии с нашей яростной приверженностью инновациям во время разработки и выпуска Mass Effect, мы бросили себе вызов, чтобы подарить нашим фанатам наилучший опыт. Мы используем эту возможность между полными циклами разработки, чтобы переосмыслить нашу работу в BioWare", — говорит генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей.

Также представитель EA добавил, что "теперь, когда Dragon Age: The Veilguard вышла, BioWare полностью сосредоточится на Mass Effect".

"Студия обладает необходимым количеством людей на нужных ролях для работы над Mass Effect на этом этапе разработки", — сообщили в EA.

Но также стало известно, что часть разработчиков последней части Dragon Age лишились своих должностей, но с возможностью подать заявку на другие позиции в EA.

Также сокращение количества сотрудников в студии BioWare также произошло из-за перераспределения разработчиков The Veilguard по всей EA.

"Mass Effect пока не готова, чтобы над ней внезапно начала работать команда из 250, 300 человек. Поэтому людям нужно было найти другую работа в другой части EA, пока команда Mass Effect выясняет, каким будет Mass Effect", — заявлял ранее бывший исполнительный продюсер BioWare и консультант Veilguard Марк Дарра.

Напомним, бывший исполнительный продюсер BioWare пролил свет на этап разработки, на котором находится сейчас игра Mass Effect 5.