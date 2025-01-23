Подтвердились опасения фанатов Mass Effect: когда ждать выхода пятой части

Бывший исполнительный продюсер BioWare пролил свет на этап разработки, на котором находится сейчас игра.

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После выхода Dragon Age: The Veilguard, у студии BioWare появилось больше свободного времени и ресурсов, чтобы вложить их на разработку пятой части Mass Effect, пишет Gamespot.

По словам бывшего исполнительного продюсера BioWare Марка Дарры, студии потребуется некоторое время, чтобы по-настоящему запустить разработку игры.

"Игра Mass Effect пока не готова к тому, чтобы ей занялась команда из 250-300 человек. В прошлом, когда BioWare работала только с одним проектом в одночасье, этот проект работал на полной скорости, поэтому он мог впитать все доступные ресурсы. У него было достаточно существующей инфраструктуры, чтобы он мог поглотить все", — говорит Дарра.

"Это не совсем то, что сейчас происходит с Mass Effect 5. Вы можете увидеть это, когда заходите рна профили сотрудников BioWare. Некоторые из тех, кто работал над The ​​Veilguard, переходят на Mass Effect, но другие также переходят в другие части организации EA, потому что Mass Effect пока не готов", — добавил бывший сотрудник компании.

Марк Дарра является ветераном BioWare, поработав в компании 23 года, он имеет хорошее представление о внутренней работе студии.

В любом случае, отсутствие рекламы Mass Effect 5 также говорит о том, что разработка игры все еще находится в зачаточном состоянии. Впервые она была анонсирована в 2020 году, но с тех пор от BioWare ничего не слышно.

"Решение сосредоточиться на одной игре за раз может быть отличным. Потому что это означает, что BioWare сможет сосредоточиться на одном проекте, может направить все внимание на один проект, может направить все свои силы на достижение одной цели — сделать Mass Effect настолько лучшим, насколько это возможно", — подытожил Дарра.