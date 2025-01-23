Підтвердилися побоювання фанатів Mass Effect: коли чекати виходу п'ятої частини

Колишній виконавчий продюсер BioWare пролив світло на етап розробки, на якому перебуває зараз гра.

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Після виходу Dragon Age: The Veilguard, у студії BioWare з'явилося більше вільного часу і ресурсів, щоб вкласти їх у розробку п'ятої частини Mass Effect, пише Gamespot.

За словами колишнього виконавчого продюсера BioWare Марка Дарри, студії знадобиться деякий час, щоб по-справжньому запустити розробку гри.

"Гра Mass Effect поки не готова до того, щоб нею зайнялася команда з 250-300 осіб. У минулому, коли BioWare працювала тільки з одним проєктом відразу, цей проєкт працював на повній швидкості, тому він міг увібрати всі доступні ресурси. У нього було достатньо наявної інфраструктури, щоб він міг поглинути все", — каже Дарра.

"Це не зовсім те, що зараз відбувається з Mass Effect 5. Ви можете побачити це, коли заходите на профілі співробітників BioWare. Деякі з тих, хто працював над The Veilguard, переходять на Mass Effect, але інші також переходять в інші частини організації EA, тому що Mass Effect поки не готовий", — додав колишній співробітник компанії.

Марк Дарра є ветераном BioWare, попрацювавши в компанії 23 роки, він має гарне уявлення про внутрішню роботу студії.

У будь-якому разі, відсутність реклами Mass Effect 5 також свідчить про те, що розробка гри все ще перебуває в зародковому стані. Уперше вона була анонсована у 2020 році, але відтоді від BioWare нічого не чути.

"Рішення зосередитися на одній грі за раз може бути чудовим. Тому що це означає, що BioWare зможе зосередитися на одному проєкті, може спрямувати всю увагу на один проєкт, може спрямувати всі свої сили на досягнення однієї мети — зробити Mass Effect настільки кращим, наскільки це можливо", — підсумував Дарра.