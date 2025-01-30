Що відбувається з Mass Effect 5: в Electronic Arts офіційно прокоментували ситуацію

Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

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Корпорація Electronic Arts, у своїй нещодавній заяві повідомила, що BioWare готовий зосередитися на розробці Mass Effect 5. При цьому, в EA також додали, що деякі співробітники з BioWare були переведені в інші підрозділи, оскільки команді "не потрібна підтримка всієї студії" для розробки космічної RPG, пише Games Radar+.

"Відповідно до нашої запеклої прихильності до інновацій під час розробки та випуску Mass Effect, ми кинули собі виклик, щоб подарувати нашим фанатам найкращий досвід. Ми використовуємо цю можливість між повними циклами розробки, щоб переосмислити нашу роботу в BioWare", — говорить генеральний менеджер BioWare Гері Маккей.

Також представник EA додав, що "тепер, коли Dragon Age: The Veilguard вийшла, BioWare повністю зосередиться на Mass Effect".

"Студія володіє необхідною кількістю людей на потрібних ролях для роботи над Mass Effect на цьому етапі розробки", — повідомили в EA.

Але також стало відомо, що частина розробників останньої частини Dragon Age позбулися своїх посад, але з можливістю подати заявку на інші позиції в EA.

Також скорочення кількості співробітників у студії BioWare також відбулося через перерозподіл розробників The Veilguard по всій EA.

"Mass Effect поки не готова, щоб над нею раптово почала працювати команда з 250, 300 осіб. Тому людям потрібно було знайти іншу роботу в іншій частині EA, поки команда Mass Effect з'ясовує, яким буде Mass Effect", — заявляв раніше колишній виконавчий продюсер BioWare і консультант Veilguard Марк Дарра.

Нагадаємо, колишній виконавчий продюсер BioWare пролив світло на етап розробки, на якому перебуває зараз гра Mass Effect 5.