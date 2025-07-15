Создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре: ее амбиции подобны Elden Ring

Stardew Valley в свое время переосмыслила понятие "уютных игр", соединив спокойную повседневность рутины с эмоциональной глубиной отношений. Но теперь, когда появляются новые подробности о Haunted Chocolatier, становится ясно: Stardew Valley, возможно, была всего лишь легким стартом разработчика.

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Эрик "ConcernedApe" Барон недавно подтвердил, что мир Haunted Chocolatier будет больше, чем Stardew Valley, хотя остается неясным, означает ли это больше контента, территории или сюжета. Ясно одно — амбиции, стоящие за этим проектом, сообщает The Gamer.

Haunted Chocolatier — это больше не уютный уголок, где можно расслабиться перед сном; это мир, в котором есть место для путешествий и приключений. И для жанра, который обычно процветал на небольших, аккуратных циклах и рутине, это серьезный поворот на 180 градусов.

Пост Эрика Барона, говорящий о масштабе его новой игры

Уютные игры долгое время давали комфорт миллионам благодаря своей предсказуемости — утренним делам, дружбе с соседями в маленьком городке, надежному ритму повседневной жизни. Даже боевые действия в Stardew были необязательным дополнением. Но Haunted Chocolatier обещает нечто более дикое. С привидениями, магией и алхимией, встроенными в основной игровой процесс, она больше похожа на приглашение к приключению героя, чем на песочницу, которая дает покопаться в грядках и обзавестись друзьями. Судя по всему, это не просто Stardew с жутким налетом — это совершенно другая философия, стоящая за переделанным геймплеем игры.

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Этот сдвиг наталкивает на необычное, но подходящее сравнение: если Stardew Valley, уютная игра, была бы Dark Souls, то Haunted Chocolatier обещает стать ее Elden Ring. Не по сложности, а по масштабу, тону и творческим амбициям. Барон не просто создает еще один уникальный и интересный мир — он создает нечто обширное, загадочное и, возможно, даже немного пугающее. Для поклонников уютных, но очень предсказуемых и монотонных игр, это не просто захватывающая новость — это беспрецедентный скачок жанра в неизвестность.

Трейлер, демонстрирующий ранний геймплей новой игры от ConcernedApe

Ранее Фокус писал о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Стали известны сроки релиза игры на этой платформе.

Также Фокус писал о том, что в сеть утек вступительный ролик Silent Hill f. Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео.