Настолько низко, что аж хорошо: как Baldur"s Gate 3 изменила систему прокачки игроков

Если система прокачки игры слишком быстрая — вы будете с легкостью побеждать боссов с божественными способностями еще до того, как сюжет наберет обороты. Если она слишком медленная — застрянете в рутине, повторяя базовые атаки в ожидании, пока ваш персонаж наберет нужный уровень. Но игра Baldur’s Gate 3 необычно и дерзко решила эту проблему.

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Вместо того, чтобы бросать вам очки опыта как конфеты или заставлять вас проходить бесконечные боевые сражения, BG3 регулирует темп прокачки так, чтобы кривая силы дополняла сюжет. Как сообщает The Gamer, игроки часто достигают максимального 12-го уровня в середине 3-го акта, что дает им возможность наслаждаться своими с трудом заработанными способностями в течение значительной части игры — то, что многие RPG скрывают за пост-игровым контентом или прохождением New Game+.

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Даже само число 12 не звучит внушающе на бумаге, в мире где почти каждая игра с хотя бы легким налетом RPG буквально закидывает нас бесконечными уровнями, гриндом, прокачкой до силы, подобной божеству, либо задирает планку максимального значения так высоко, что обычные люди просто смиряются с тем, что «ее нет» и достичь ее фактически «невозможно».

Пользователь Reddit Grandkahoona01 лаконично подытожил свои мысли на счет стратегии Larian Studios в своем популярном посте на реддите: «Вы достигаете максимального уровня, когда в игре еще остается немало часов. Достижение 12-го уровня не кажется концом — это момент, когда вы действительно становитесь самим собой, как раз к самым сложным сражениям».

Другой игрок поделился своими впечатлениями от системы прокачки: «Я не участвую во всех крупных сражениях, пока не достигну 12-го уровня. Так весело выкладываться на полную с большими цифрами и контролировать более сильных боссов 3-го акта». Это мнение разделяют многие члены сообщества: в конце игры персонаж наконец-то чувствует себя завершенным, сильным, но не непобедимым.

Важно, что Baldur’s Gate 3 избегает ошибки, когда игроков перегружают разрушающими мир заклинаниями или механиками, которые нарушают важный баланс. Даже на 12-м уровне дизайн игры остается осторожным. Конечно, вы получаете мощные инструменты — больше очков здоровья, улучшенные классовые особенности, несколько впечатляющих заклинаний — но это никогда не достигает тех неуправляемых высот, которых достигают некоторые настольные RPG на более высоких уровнях, которые и являлись вдохновениями для третей части Врат Балдура.

Как сказал один опытный мастер подземелий (ведущий TTRPG сессий), делясь своими мыслями в дискуссии: «Исходя из опыта ведения TTRPG, я считал, что ограничение уровня было на 100% хорошим. Превышение 12-го уровня в Dungeons & Dragons открывает дверь к способностям, нарушающим реальность — это здорово на бумаге, но сложно реализовать, не превратив каждое столкновение в абсурдную игру с цифрами».

Для тех же, кто хочет нарушить игру и ее баланс, создав свой уникальный и хаотичный стиль геймплея существуют моды. Как и предыдущая игра от Larian, третья часть франшизы Baldur’s Gate обзавелась инструментарием, позволяющим пользователям добавлять свой уникальный контент. Такая тактика поддержки игр зачастую продлевает им жизнь на годы, держась на энтузиазме сообщества, однако ставшая открытием года новая глава Larian сама по себе полна вариации и контента, который игроки могут перепроходить снова и снова, каждый раз смотря на него по-новому.

Необычный, чуждый современной индустрии и дерзкий подход Larian к прокачке доказывает, что хорошее развитие персонажа не зависит от того, как быстро вы поднимаетесь по бесконечной лестнице цифр, а от того, когда вы достигаете пика и что вы можете сделать с этой силой. В Baldur’s Gate 3 вы не просто повышаете уровень. Этим самым вы достигаете важной цели.

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