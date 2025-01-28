God of War: о чем будет следующая часть культовой игры

Инсайдеры выяснили, где компания Sony ищет актеров для новой части God of War.

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Сюжет следующей части игры God of War может развиваться в Египте, пишет Insider Gaming.

Исходя из данных, обнародованных инсайдером DanielRPK, компания Sony уже ищет актеров с Ближнего Востока для новой игры.

"Sony ищет актеров с Ближнего Востока для неназванной игры ААА, которой скорее всего, является следующая часть God of War по египетской мифологии", — говорит источник.

Стоит отметить, что такая информация не была подтверждена официально, поэтому пока к ней нужно отнестись с долей здорового скепсиса.

Если же God of War действительно обратиться к египетской мифологии в своей следующей части, то это не станет сенсацией. Сага God of War началась с греческой мифологии, а после перешла к скандинавской. Поэтому переход к египетскому пантеону выглядит абсолютно логичным.

Кроме этого, в прошлом упоминалось, что Sony Santa Monica изначально рассматривала возможность сосредоточиться на египетской мифологии, прежде чем остановилась на скандинавской в 2018 году.

"Я думаю, что первый кадр должен быть таким, что даже игрок не будет понимать, где это просходит. Итак, Кратос идет по пустыне – потому, что по моему мнению, тогда мы все еще работали над Египтом – ветер и песок повсюду. Какое-то время он поднимается вверх, а затем останавливается на дюне и осматривает действительно фантастический древний город", — рассказывал в прошлом креативный директор Кори Барлог.