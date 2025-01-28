God of War: про що буде наступна частина культової гри

Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.

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Сюжет наступної частини гри God of War може розвиватися в Єгипті, пише Insider Gaming.

Виходячи з даних, оприлюднених інсайдером DanielRPK, компанія Sony вже шукає акторів з Близького Сходу для нової гри.

"Sony шукає акторів із Близького Сходу для неназваної гри ААА, якою найімовірніше, є наступна частина God of War за єгипетською міфологією", — говорить джерело.

Варто зазначити, що така інформація не була підтверджена офіційно, тому поки що до неї потрібно поставитися з часткою здорового скепсису.

Якщо ж God of War дійсно звернеться до єгипетської міфології у своїй наступній частині, то це не стане сенсацією. Сага God of War почалася з грецької міфології, а після перейшла до скандинавської. Тому перехід до єгипетського пантеону виглядає абсолютно логічним.

Крім цього, в минулому згадувалося, що Sony Santa Monica спочатку розглядала можливість зосередитися на єгипетській міфології, перш ніж зупинилася на скандинавській у 2018 році.

"Я думаю, що перший кадр має бути таким, що навіть гравець не розумітиме, де це відбувається. Отже, Кратос іде пустелею — тому, що на мою думку, тоді ми все ще працювали над Єгиптом — вітер і пісок усюди. Якийсь час він підіймається вгору, а потім зупиняється на дюні й оглядає справді фантастичне стародавнє місто", — розповідав у минулому креативний директор Корі Барлог.