Настільки низько, що аж добре: як Baldur "s Gate 3 змінила систему прокачування гравців

Якщо система прокачування гри надто швидка — ви будете з легкістю перемагати босів з божественними здібностями ще до того, як сюжет набере обертів. Якщо вона занадто повільна — застрягнете в рутині, повторюючи базові атаки в очікуванні, поки ваш персонаж набере потрібний рівень. Але гра Baldur's Gate 3 незвично і зухвало вирішила цю проблему.

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Замість того, щоб кидати вам очки досвіду як цукерки або змушувати вас проходити нескінченні бойові битви, BG3 регулює темп прокачування так, щоб крива сили доповнювала сюжет. Як повідомляє The Gamer, гравці часто досягають максимального 12-го рівня в середині 3-го акту, що дає їм можливість насолоджуватися своїми насилу заробленими здібностями протягом значної частини гри — те, що багато RPG приховують за пост-ігровим контентом або проходженням New Game+.

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Навіть саме число 12 не звучить переконливо на папері, у світі, де майже кожна гра з хоча б легким нальотом RPG буквально закидає нас нескінченними рівнями, гріндом, прокачуванням до сили, подібної до божества, або задирає планку максимального значення так високо, що звичайні люди просто миряться з тим, що "її немає" і досягти її фактично "неможливо".

Користувач Reddit Grandkahoona01 лаконічно підсумував свої думки щодо стратегії Larian Studios у своєму популярному дописі на реддиті: "Ви досягаєте максимального рівня, коли в грі ще залишається чимало годин. Досягнення 12-го рівня не здається кінцем — це момент, коли ви дійсно стаєте самим собою, якраз до найскладніших битв".

Інший гравець поділився своїми враженнями від системи прокачування: "Я не беру участь у всіх великих битвах, поки не досягну 12-го рівня. Так весело викладатися на повну з великими цифрами і контролювати сильніших босів 3-го акту". Цю думку поділяють багато членів спільноти: наприкінці гри персонаж нарешті відчуває себе завершеним, сильним, але не непереможним.

Важливо, що Baldur's Gate 3 уникає помилки, коли гравців перевантажують заклинаннями, що руйнують світ, або механіками, які порушують важливий баланс. Навіть на 12-му рівні дизайн гри залишається обережним. Звичайно, ви отримуєте потужні інструменти — більше очок здоров'я, поліпшені класові особливості, кілька вражаючих заклинань — але це ніколи не досягає тих некерованих висот, яких досягають деякі настільні RPG на вищих рівнях, що і були натхненням для третьої частини Врат Балдура.

Як сказав один досвідчений майстер підземель (ведучий TTRPG сесій), ділячись своїми думками в дискусії: "Виходячи з досвіду ведення TTRPG, я вважав, що обмеження рівня було на 100% хорошим. Перевищення 12-го рівня в Dungeons & Dragons відкриває двері до здібностей, які порушують реальність — це чудово на папері, але складно реалізувати, не перетворивши кожне зіткнення на абсурдну гру з цифрами".

Для тих же, хто хоче порушити гру і її баланс, створивши свій унікальний і хаотичний стиль геймплея існують моди. Як і попередня гра від Larian, третя частина франшизи Baldur's Gate обзавелася інструментарієм, що дозволяє користувачам додавати свій унікальний контент. Така тактика підтримки ігор часто подовжує їм життя на роки, тримаючись на ентузіазмі спільноти, однак новий розділ Larian, який став відкриттям року, сам по собі сповнений варіації та контенту, який гравці можуть перепроходити знову і знову, щоразу дивлячись на нього по-новому.

Незвичайний, чужий сучасній індустрії та зухвалий підхід Larian до прокачування доводить, що гарний розвиток персонажа не залежить від того, як швидко ви піднімаєтеся нескінченними сходами цифр, а від того, коли ви досягаєте піку і що ви можете зробити з цією силою. У Baldur's Gate 3 ви не просто підвищуєте рівень. Цим самим ви досягаєте важливої мети.

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