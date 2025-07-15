Elden Ring Nightreign багаторазово підвищила градус божевілля: на гру вийшов мод Randomizer

Нова хвиля хаосу прокотилася світом Elden Ring Nightreign завдяки новому моду, створеному фанатами, який підвищує непередбачуваність гри в тисячі разів. Цей проєкт від моддера thefifthmatt, що отримав назву Nightreign Randomizer and Derandomizer, перемішує і без того процедурний ландшафт гри за допомогою трьох рівнів випадковості.

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Чи то злегка перемішаний лут, чи то повне занурення в надзвичайно хаотичну схему, що осипає то дисбалансною зброєю, то зламаними клинками на фінальних етапах, досвідчені гравці тепер мають ще більше способів перетворити свої проходження Nightreign на щось абсолютно несподіване, повідомляє GameRant.

Для тих, хто прагне більшого контролю, автор мода навіть додав налаштування "derandomizer", яке перетворює roguelike-формулу гри на більш послідовний, ретельно продуманий досвід. Мод опубліковано на популярній платформі для модифікації ігор — Nexus Mods.

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Базова гра, випущена 30 травня 2025 року, вже була дикою і доволі непередбачуваною пригодою сама по собі — вона перетворила Elden Ring на кооперативну roguelike-гру, що за тиждень продалася накладом 3,5 мільйона копій. З моменту свого дебюту Nightreign викликала як похвалу, так і цікавість серед нових гравців через підрив традиційного геймплею в серії Soulslike від FromSoftware, навіть нарешті опустивши давнього стовпа серії — персонажа Клаптиків (Patches), який з'являвся в кожній новій грі та навіть заглядав у франшизу Armored Core. Моддери швидко долучилися до роботи, і такі проєкти, як останній рандомайзер, відображають те, наскільки спільнота прагне змінити ігровий досвід незвичними та радикальними способами.

Крім основних функцій, рандомайзер також добре поєднується з дуже популярним модом Seamless Co-op, який дає змогу грати удвох без перерв — це те, що розробники планують додати офіційно, але поки не реалізували. Ця сумісність відчиняє двері для хаотичних, сповнених божевілля і болю кооперативних проходжень, де боси, нагороди і сюрпризи під час гри ніколи не повторюються двічі. Це ще один приклад того, як моддинг-спільнота випереджає розробників, заповнюючи прогалини й експериментуючи з ідеями, які FromSoftware ще не до кінця вивчили самі.

Тим часом, Elden Ring Nightreign продовжує розширюватися за рахунок власного офіційного контенту. Недавнє додавання Everdark Sovereigns, жорстокіших варіантів Nightlords, дало гравцям наприкінці гри можливість битися з новими елітними ворогами. Наразі на полі бою перебувають експедиції Gaping Jaw і Darkdrift Knight, а з 17 липня їх змінить Sentient Pest. Спільнота гри дедалі сильніше розширює її межі, а Nightreign стає однією з найбільш адаптованих і модифікованих ігор у лінійці Soulslike.

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