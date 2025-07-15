Elden Ring Nightreign многократно повысила градус безумия: на игру вышел мод Randomizer

Новая волна хаоса прокатилась по миру Elden Ring Nightreign благодаря новому моду, созданному фанатами, который повышает непредсказуемость игры в тысячи раз. Этот проект от моддера thefifthmatt, получивший название Nightreign Randomizer and Derandomizer, перемешивает и без того процедурный ландшафт игры с помощью трех уровней случайности.

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Будь то слегка перемешанный лут или полное погружение в чрезвычайно хаотичную схему, осыпающую то дисбалансным оружием, то сломанными клинками на финальных этапах, опытные игроки теперь имеют еще больше способов превратить свои прохождения Nightreign в нечто совершенно неожиданное, сообщает GameRant.

Для тех, кто жаждет большего контроля, автор мода даже добавил настройку «derandomizer», которая превращает roguelike-формулу игры в более последовательный, тщательно продуманный опыт. Мод опубликован на популярной платформе для модификации игр — Nexus Mods.

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Базовая игра, выпущенная 30 мая 2025 года, уже была диким и довольно непредсказуемым приключением сама по себе — она превратила Elden Ring в кооперативную roguelike-игру, которая за неделю продалась тиражом 3,5 миллиона копий. С момента своего дебюта Nightreign вызвала как похвалу, так и любопытство среди новых игроков за подрыв традиционного геймплея в серии Soulslike от FromSoftware, даже наконец-то опустив давнего столпа серии — персонажа Лоскутика (Patches), который появлялся в каждой новой игре и даже заглядывал во франшизу Armored Core. Моддеры быстро включились в работу, и такие проекты, как последний рандомайзер, отражают то, насколько сообщество стремится изменить игровой опыт необычными и радикальными способами.

Помимо основных функций, рандомайзер также хорошо сочетается с очень популярным модом Seamless Co-op, который позволяет играть вдвоем без перерывов — это то, что разработчики планируют добавить официально, но пока не реализовали. Эта совместимость открывает дверь для хаотичных, полных безумия и боли кооперативных прохождений, где боссы, награды и сюрпризы по ходу игры никогда не повторяются дважды. Это еще один пример того, как моддинг-сообщество опережает разработчиков, заполняя пробелы и экспериментируя с идеями, которые FromSoftware еще не до конца изучили сами.

Между тем, Elden Ring Nightreign продолжает расширяться за счет собственного официального контента. Недавнее добавление Everdark Sovereigns, более жестоких вариантов Nightlords, дало игрокам в конце игры возможность сражаться с новыми элитными врагами. В настоящее время на поле боя находятся экспедиции Gaping Jaw и Darkdrift Knight, а с 17 июля их сменит Sentient Pest. Сообщество игры все сильнее расширяет ее границы, а Nightreign становится одной из самых адаптируемых и модифицируемых игр в линейке Soulslike.

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