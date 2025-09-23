Розробники шутера ARC Raiders прибрали з гри українську локалізацію та додали російську (фото)

У "Швеції" розробники оновили список локалізацій гри ARC Raiders. Українська мова зникла з переліку, натомість додано російську. Геймери закликають студію повернути українську локалізацію.

Як повідомляє Dev.ua з посиланням на Embark Studios, розробники шутера ARC Raiders прибрали українську мову зі списку доступних локалізацій. Натомість проєкт отримав підтримку російської.

Шведська студія Embark Studios, відома завдяки онлайн-шутеру The Finals, оновила інформацію щодо мовної підтримки у своєму новому проєкті. Якщо раніше українська мова була присутня серед доступних у магазині Epic Games Store, то тепер її замінили на російську.

Улітку 2025 року було підтверджено, що ARC Raiders отримає українську локалізацію на релізі. На той момент у переліку мов була відсутня російська. Однак під час оголошення відкритого бета-тесту, який має відбутися з 17 по 19 жовтня, гравці помітили, що українська більше не підтримується.

Користувач з ніком bohdander звернув увагу на зміни та написав у X (Twitter), що студія прибрала згадку про українську локалізацію, проте додала російську.

"Тож давайте знову активізуємо коментарі під повідомленням про прохання додати українську мову в Steam", — зазначив він.

Повідомлення користувача bohdander

У сервісі SteamDB зафіксовано, що підтримку російської мови було додано 15 вересня для описів досягнень, а 22 вересня вона з’явилася у списку локалізацій.

Bohdander закликав українських геймерів залишати звернення на форумі Steam із проханням повернути українську локалізацію.

"У нас є дві офіційні локалізаційні агенції, які можуть перекласти ARC Raiders українською мовою: SBT Localization (один з їхніх останніх проєктів — Baldur’s Gate 3) та UnlocTeam (вони мають досвід перекладу онлайн-ігор, таких як Waframe). Ми, українські геймери, будемо раді та дуже вдячні за можливість грати в ARC Raiders рідною мовою!", — наголосив він.

Реліз багатокористувацького шутера від третьої особи ARC Raiders запланований на 30 жовтня. Вартість гри в українському регіоні Steam становить 1675 грн.

Нагадаємо, Embark Studios заснована колишніми співробітниками DICE та входить до складу холдингу Nexon. Раніше компанія випустила проєкт The Finals, що здобув популярність серед користувачів у жанрі free-to-play.

